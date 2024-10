Así es el superpoderoso helicóptero Chinook F que Boeing ha entregado al Ejército de Tierra... y ya son 17

La empresa estadounidense Boeing, una de las más importantes compañías de aviación tanto civil como militar del mundo, ha anunciado esta semana la entrega al Ejército de Tierra español del helicóptero de transporte pesado Chinook F (Foxtrot) número 17 para las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famet), última unidad prevista en el contrato inicial de modernización. Esta actualización permitirá mantener en servicio estas aeronaves tres décadas más, hasta más allá de 2050.

La compañía también ha dado a conocer que España completará su flota en 2026 con la llegada de un aparato adicional adquirido el año pasado. La entrega de estas 17 unidades ha tenido lugar de acuerdo con los plazos fijados en el contrato.

El programa firmado con España contemplaba, por un lado, la modernización de 13 de los 17 Chinook D de los que disponía el Batallón de Helicópteros de Transporte (Bheltra) V en la base situada en el municipio de Colmenar Viejo (Madrid). Y, por otro, la compra de otros cincos totalmente nuevos hasta llegar a las 18 unidades de CH-47F.

La primera unidad llegó a España en enero del año 2022. Además, durante un periodo dos años, las Famet han contado con el apoyo de la empresa española BG Helicopters en el montaje de los componentes principales ya en la base de Colmenar Viejo.

La actualización permite incrementar la capacidad de operación en cualquier teatro de operaciones, aumentar la seguridad de los ocupantes durante la ejecución de la misión y asegurar la necesaria interoperabilidad con los Ejércitos aliados. Además, se reducen los costes de mantenimiento a corto, medio y largo plazo. El Ejército de Tierra estima que la nueva versión F requerirá aproximadamente un 56% menos de horas de mantenimiento por horas de vuelo.

El presupuesto del programa asciende a los 820 millones de euros. También incluye la renovación del simulador y el entrenador por parte de la española Indra y cursos de formación tanto en Estados Unidos como en España.

La actualización ha permitido dar el salto de un helicóptero analógico a otro totalmente digital. Los “Chinook” mejorados a la versión F han recibido un completo lavado de cara por dentro y por fuera. Tanto la estructura, es decir, la célula, como los componentes eléctricos y electrónicos interiores y otros elementos como la cabina de vuelo son totalmente nuevos. De la versión Delta operativa los últimos años conservan más de un centenar de equipos reutilizados entre los que destacan los motores, las transmisiones, actuadores hidráulicos o las palas.

El 75% de las modificaciones vienen de la mano de elementos relacionados con la aviónica, componentes electrónicos y eléctricos. La nueva célula y todos los equipos relacionados con la aviónica se han producido en la planta de Boeing, fabricante de la aeronave, en Ridley Park (Filaldefia). Aquí en España, la empresa BG Helicopters ha sido la responsable de desmontar e inspeccionar todos los componentes reutilizables de cada helicóptero de la versión Delta y después los ha montado y probado en la nueva estructura.

A través de este proceso, han sido modernizados 13 helicópteros “Chinook” de la versión Delta a la Foxtrot. Los cuatro últimos, incluido el entregado esta semana, son “Chinook F” totalmente nuevos de fábrica, según lo establecido en el programa.

¿Qué mejoras introduce la nueva versión?

Los principales cambios están en la nueva estructura del aparato, fabricada en materiales compuestos, más ligera y resistente, con un menor número de remaches, lo que aumenta la vida operativa y reduce el coste de mantenimiento. Pero hay más. Otra de las principales novedades es la cabina complemente digital con cinco grandes pantallas con información detallada del entorno y de las prestaciones de la aeronave.

El piloto ya no tendrá que preocuparse por mantener la aeronave en vuelo, eso queda en manos del software del helicóptero. Los vuelos nocturnos y las tomas en situaciones de baja visibilidad, en el desierto o en escenarios con mucho polvo, también serán más sencillos, gracias a las ayudas a la navegación y al piloto automático digital, que en la anterior versión era analógico. El “Chinook F” podrá aterrizar solo, sin la necesidad de que el piloto interactúe con la máquina. Los nuevos sistemas permitirán realizar aterrizajes con una precisión milimétrica y programar directamente ciertas misiones de riesgo, como los vuelos estacionarios, en los que la aeronave permanece fija en vuelo sobre un punto, o las aproximaciones a tierra. El piloto soltará los controles, apretará un botón y la aeronave hará el resto de forma automática.

El nuevo helicóptero también cuenta con refuerzos en determinados puntos de la estructura para actuar de una forma mucho más estrecha con las fuerzas de operaciones especiales del Ejército, los guerrilleros del MOE. La integración con los buques de la Armada también aumentará gracias a la instalación de un nuevo freno de rotor en el helicóptero. Se trata de un sistema necesario para operar en buques. El rotor de esta aeronave tiene mucha inercia y podría darse el caso de que mientras el buque navega no pudiera parar por sí solo, por lo que incorpora el freno de rotor. Esta capacidad, es importante destacar, no la tienen los helicópteros de este modelo del US Army, y solo disponen de ella los “Chinook” de operaciones especiales estadounidenses, los australianos y los españoles.

A todo esto, hay que sumar un nuevo sistema de reducción de firma térmica, pensado para los vuelos nocturnos; comunicaciones por satélite cifradas o un sistema de rodillos integrado en la cabina de carga para mover fácilmente el material durante el embarque y desembarque. El helicóptero además tendrá sistemas de autoprotección de última generación desarrollados por la empresa española Indra, que además trabaja en la actualización del simulador.

Todas estas mejoras implican asimismo una reducción notablemente de los tiempos de las tareas de mantenimiento de hasta el 40% y del personal necesario para estos trabajos, un 35%. En definitiva, el “Chinook F” es una máquina totalmente adaptada a la era digital y a los complejos escenarios de conflicto actuales.