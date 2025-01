Consejo de Ministros: el atajo de Sánchez para subir el gasto militar sin los socios

En pleno debate –y polémica– por el aumento del gasto en Defensa por parte de los miembros de la OTAN, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, llegó ayer a España para decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el 2% del PIB al que se comprometió ya no es suficiente, avisándole de «la urgente necesidad de invertir más». Y no lo es, tal y como explicó, por la inestabilidad mundial y las amenazas que asolan a Europa y a Estados Unidos. Es lo mismo que horas antes le dijo al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, a quien alertó de que «la amenaza rusa parece lejana, pero no lo está», lo que significa «gastar más en Defensa».

Sin embargo, el Gobierno ya ha dejado claro en las últimas semanas que no comparte el plan de aumentar ese porcentaje (al que España, ahora en el 1,28%, aspira a llegar con dificultades en 2029, cinco años más tarde) para situarlo en el 3%. Y menos aún hasta el 5% que exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y aunque Sánchez evitó comparecer ante los medios, sabedor de las dificultades que tendrá tanto para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar como para incrementarlo, sí que le trasladó a Rutte la idea que lleva semanas repitiendo: «La seguridad va más allá del gasto en Defensa». Una forma de dirigir el discurso a «vender» la contribución de España a la OTAN a partir de otras cifras o elementos diferentes a los comprometidos, como la contribución a las misiones bajo bandera de la Alianza.

Cuando lo defendía

El jefe del Ejecutivo español ha tenido un compromiso discontinuo con el aumento del gasto en Defensa. Tras producirse la invasión rusa en Ucrania, el Gobierno se vio impelido a reforzar su inversión en esta materia, enfocada, en esencia, hacia la disuasión. El propio presidente lo defendía así hace un año desde Bruselas, reafirmando su vocación de «seguir reforzando la industria nacional de Defensa y seguridad con el objetivo de garantizar que el proyecto europeo de paz, democracia, derechos y libertades cuente con los elementos necesarios de disuasión para fortalecerse». Un ejemplo de los muchos con los que desde su llegada defendió el aumento de la inversión, como cuando dijo que era un «compromiso de país».

Pedro Sánchez recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte A. Pérez Meca Europa Press

Ahora, en un giro de 180 grados, habla de «no alentar una deriva militarista» o de que «la paz y la seguridad no se conquistan reforzando arsenales».

Eso sí, pese a ese rechazo al aumento, sí que le mostró al secretario general de la OTAN «el firme compromiso de nuestro país con alcanzar el 2% de inversión en Defensa para 2029», aunque tampoco ha explicado cómo lo haría.

El problema para Sánchez, entonces y ahora, es que a día de hoy este gasto no se puede hacer a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los cuales siguen prorrogados.

2%: unos 34.000 millones

Tampoco si la negociación de unas futuras cuentas estuviera sobre la mesa este sería uno de los elementos que el presidente introduciría como asunto troncal, consciente de las dificultades que para sus socios entraña apoyarlo. Porque para llegar a ese 2% inicial habría que aumentar prácticamente 3.000 millones al año la partida actual destinada a Defensa, hasta alcanzar en 2029 alrededor de 34.000 millones. Y eso sería un trágala difícil de digerir para aliados a la izquierda del PSOE, que ya han impuesto exigencias de máximos para sentarse a negociar, y tendría que mirar al PP.

De ahí que se vea obligado a seguir el camino de ejercicios anteriores, cuando el grueso de la inversión del Gobierno en estas partidas se vehiculaba a través del Consejo de Ministros, con créditos extraordinarios o aportaciones del Fondo de Contingencia.

Inyecciones extra cada año

Así, por ejemplo, logró sumar unos 4.000 millones más a los 10.150 iniciales en 2022. De ellos, 1.942 millones procedían del citado Fondo de Contingencia, la mitad del total. O cerca de 2.500 en 2023, cuando el montante inicial ascendía a 12.827 y acabó en 15.541 millones.

La misma línea siguió el pasado año cuando, con las cuentas ya prorrogadas, logró sacar adelante en el Consejo de Ministros, a pesar de las quejas posteriores de sus socios de Gobierno, partidas extra cercanas a los 3.000 millones de euros. Otra vez, el grueso llegó a través de cinco transferencias desde el Fondo de Contingencia. En concreto, 1.496,4 millones de euros, el 38% del total de esa «hucha» destinada a emergencias «inaplazables». El resto, por medio de créditos extraordinarios.

Será la única manera de continuar aumentando el presupuesto de Defensa a espaldas del Congreso para tratar de llegar al 2% en 2029. Al mismo tiempo, el Gobierno mantendrá su discurso de que España es el décimo país que más invierte de la OTAN, algo cierto, aunque se refiere a cifras absolutas, cuando el compromiso real es en porcentaje del PIB. Y ahí España está en último lugar.