Defensa cree que los militares deben abandonar la zona cero de la DANA: «Ya no es una emergencia»

A punto de cumplirse cien días desde la mortal DANA que arrasó numerosas localidades valencianas, la normalidad sigue aún lejos, aunque sí que la situación ha ido mejorando poco a poco en una gran parte de los municipios afectados. De hecho, en la actualidad ya solo quedan 28 localidades en el nivel 2 de emergencia, mientras que otras 75 se mantienen en el 1, a la espera de que en los próximos días la Generalitat valenciana revalúe la situación y decida si continúa con la «desescalada». Una realidad a la que no son ajenos en el Ministerio de Defensa, que mantiene aún a miles de militares desplegados en la zona cero. Y aunque desde el Gobierno se ha insistido en que las Fuerzas Armadas seguirán allí todo el tiempo que haga falta, en el Departamento que dirige Margarita Robles comienza a cobrar fuerza la idea de que la presencia de los uniformados ya no es necesaria. «Lo que queda por hacer ya no es emergencia», apuntan fuentes de Defensa a este periódico.

Con estas palabras señalan al Ejecutivo valenciano, que es quien tiene que valorar la emergencia y, con ello, la presencia de los militares, que desde el primer momento han trabajado en la zona sin descanso y se han convertido en una ayuda vital y difícil de sustituir. Por ello, vienen a criticar en cierto modo la decisión de mantener aún a esas 28 localidades en el segundo nivel de una emergencia que ya no consideran como tal: «Otra cosa es que se haya decidido mantener el nivel 2, y como se mantiene el nivel 2, las Fuerzas Armadas siguen ahí».

Empresas privadas

De hecho, creen que si no se desescala es más bien «por un tema psicológico», porque la presencia de los uniformados tranquiliza a los ciudadanos. Pero también porque permite al Ejecutivo autonómico seguir contando con miles de militares y sus medios hasta que las empresas privadas se hagan cargo.

Así que estas mismas fuentes ministeriales se resignan y aseguran que, «de momento, no hay fecha para sacarlos de allí». Y se pronuncian de esa forma porque consideran que el trabajo de las Fuerzas Armadas está más que hecho y ponen como ejemplo que todos los garajes que tenían asignados, más de 200, ya están limpios. O que ahora se centran sobre todo en dar con los tres últimos desaparecidos. De hecho, alguno de los puentes temporales que levantaron, como el de Cheste, se retirará en las próximas semanas.

En todo este tiempo, desde el 29 de octubre se han desplegado en el barro valenciano alrededor de 30.000 militares que han completado unas 17.400 misiones.