Desde un dron con micromisiles hasta un blindado con cañón de 30 mm, las estrellas españolas en la gran feria de defensa del año

Carros de combate de última generación; artillería antiaérea, de actualidad por la guerra en Ucrania, para combatir amenazas aéreas; drones armados y de vigilancia de todos los tamaños y para un amplio abanico de misiones; o municiones inteligentes. Estas han sido las grandes novedades de la feria parisina Eurosatory, el mayor evento del mundo para la industria de defensa.

El salón internacional reunió a mediados de junio a más de 2.000 expositores de 61 países, en una cita no exenta de polémica por la exclusión a última hora de las empresas israelíes. Las empresas del sector presentaron sus últimas novedades, después de tomar buena nota de las lecciones de conflictos tan dispares como la invasión rusa de Ucrania, camino ya de los dos años y medio, y de la guerra más reciente en Gaza. Esta edición ha despertado un gran interés. Los ejércitos europeos y los de medio mundo están inmersos en ambiciosos planes de adquisiciones y este tipo de encuentros son una oportunidad única para ver en un par de días todo lo que ofrece la industria.

España y su industria de defensa también estuvo presente un año más, con una presencia de empresas récord, medio centenar, y con el pabellón más grande hasta la fecha en Eurosatory, organizado por Tedae. Las empresas españolas cumplieron con el objetivo principal: sacar músculo y mostrar que el sector está preparado para jugar un papel protagonista en los grandes programas europeos. El pabellón español contó con una treintena de compañías: Aertec, Arpa, Arquimea, Aunav, Centum, Einsa, ELS, Escribano, GMV, Indra, Instalaza, Iraundi, Mades, Marine Instruments, Navantia, NVLS, Sapa, Tecnobit, TSD, Urovesa y Xubi Group. Junto con estas empresas, también estuvieron presentes en la feria otras compañías españolas asociadas al pabellón, es el caso de Rheinmetall Expal Munitions, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Thales España, Fábrica de Municiones de Granada (FMG), Nammo Palencia y Piedrafita.

La gran novedad de esta edición en el pabellón español fue el debut de Asturias Hub Defensa, la asociación empresarial para el desarrollo de la industria de defensa del Principado. De la mano del clúster asturiano participaron entidades como el centro tecnológico Idonial, JP Industrias Mecánicas, ITS, Olmar, Seerstems y Verot. Fuera del pabellón también contaron con representación en distintos stands otras empresas españolas con actividades en defensa como Acorde, Corvus Innova, Falken, Insyte, Meltio, Mecanus, Plesium, ATL Europa, SDLE o UP Lifting. Además, cabe mencionar, aunque no aparecen en el listado oficial de la feria, a otras compañías como las divisiones en España de MBDA o Airbus.

De entre las novedades en esta edición de la industria española, destacan cinco:

-Vamtac Pitón. El fabricante español de vehículos militares Urovesa presentó por primera vez en una feria su nuevo Vamtac Pitón, diseñado para unidades de defensa RBQ (Radiológico, Biológico y Químico), en un proyecto de I+D en colaboración con la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y el Ejército de Tierra. La compañía ha trabajado un año y medio en el desarrollo del vehículo e integración de todos los sensores, así como en los requisitos operativos exigidos por el Ministerio de Defensa.

El resultado es un vehículo único del que no existe nada parecido en el mercado y que ya llamó la atención durante el salón internacional de París de las delegaciones de ejércitos de otros países. El Vamtac Pitón, con protección colectiva para sus cuatro tripulantes –conductor, jefe de vehículo y dos operadores-, puede llevar a cabo misiones de reconocimiento, detección e identificación de agentes químicos, biológicos y radiológicos.

Vamtac Pitón de Urovesa B. Carrasco Infodefensa

El vehículo blindado, desarrollado a partir del Vamtac ST5, está equipado con todo tipo de sensores: detector a distancia de nubes químicas, detector e identificador nuclear/radiológico; cámaras situacionales –en la parte delantera y trasera-, identificador químico, detector biológico con capacidad de muestreo, estación meteorológica y filtro de sobrepresión. En la parte trasera, el Pitón incorpora un brazo robótico de la firma española Aunav –recientemente adquirida por Escribano M&E- para señalización de zonas contaminadas y la toma de muestras sobre el terreno, junto con una impresora láser para las banderas de señalización. Toda la operación se realiza de forma remota por el operador con un joystick desde el interior del vehículo, sin necesidad de salir.

-UGV Alano. La firma española Einsa presentó en su stand un prometedor vehículo terrestre no tripulado, bautizado como Alano (Asistente Logístico Autónomo a Núcleo Operativo). En este proyecto también participan Sener Aeroespacial y el organismo de investigación público INTA. Se trata de un vehículo eléctrico multipropósito 6x6 de alta movilidad concebido para acompañar a las unidades de infantería desmontadas. El diseño y desarrollo está financiado por el Ministerio de Defensa a través del programa Coincidente de I+D de la DGAM (Dirección General de Armamento y Material).

Entre las misiones que puede desempeñar se encuentran mula de carga, reconocimiento y observación avanzada, unidad táctica de ataque o Medevac (evacuación médica). La plataforma busca responder a las necesidades de automatización identificadas por el Ejército de Tierra en el proyecto Fuerza 35. El vehículo mide unos tres metros y puede transportar una carga útil de 650 kilos. Además, el UGV puede moverse a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y desplazarse por pendientes de hasta un 70% e inclinaciones laterales de hasta un 40%. Alano ofrece una arquitectura estandarizada, modular y abierta, con capacidad para futuras integraciones de distintos módulos de trabajo o cargas de pago para adquirir nuevas capacidades que le permitan desarrollar misiones de seguridad, vigilancia y protección.

UGV Alano de Einsa B. Carrasco Infodefensa

-Vehículo Ascod con torre de 30 mm. Las empresas GDELS-Santa Bárbara Sistemas y Escribano pusieron en el pabellón español un vehículo blindado de cadenas Ascod equipado con una estación de armas remota Guardian 30. Este es el primer fruto de una colaboración que aspiran a extender a otros vehículos y torres.

Escribano ha integrado en el Ascod la Guardian 30, configurada en esta ocasión en torno a un cañón de 30 mm (adaptable a 40 mm) MK 44 Bushmaster II, ametralladora coaxial de calibre 7,62 mm y dos sistemas electroópticos Apolo, como elementos principales. La empresa madrileña ya ha integrado esta misma torre en el Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, basado en el Piraña de GDELS-SBS.

El Ascod es un vehículo de cadenas del que GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha vendido un millar de unidades a cuatro países (España, Reino Unido, Austria y Filipinas). Este vehículo cuenta con múltiples versiones: de combate de infantería (IFV), transporte de personal (APC), puesto de mando, reconocimiento, fuego directo 105 /120 mm, mortero, artillería, defensa aérea, ingenieros, despliegue de puentes, recuperador, logística y ambulancia, entre otras.

Vehículo Ascod de SBS con una torre RWS Guardian 30 de Escribano B. Carrasco Infodefensa

-Dron con micromisiles. Sin salir del pabellón español, los asistentes también pudieron conocer de primera mano el dron Tarsis W de Aertec. El sistema remotamente tripulado está armado con micromisiles Fox, desarrollados por esta compañía andaluza, junto con la firma zaragozana Instalaza. El dron tiene un peso máximo al despegue de alrededor de 120 kg y al menos 30 kilos de carga de pago entre armamento y cámaras electroópticas e infrarrojas para ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento). Cada ala cuenta con unos puntos de acople y lanzamiento de misiles y capacidad para cargas en vuelo de 10 kg. En la actualidad, Aertec está inmersa en la campaña de pruebas en tierra del micromisil.

El micromisil Fox, por su parte, tiene una longitud de casi un metro –900 mm-, un peso de tres kilos y puede atacarobjetivos a cuatro kilómetros. En su interior, lleva una cabeza de guerra de fragmentación con espoleta mecánico-electrónica y está propulsado por un motor cohete de propulsante sólido. El sistema de guiado incluye guiado inercial, guiado terminal –basado en láser semiactivo- y sistema de control y actuación (CAS).

Sentinel Rocket, el lanzacohetes de Escribano y Thales B. Carrasco Infodefensa

-Lanzacohetes contra drones. Las empresas Thales y Escribano cerraron en la feria una alianza para el desarrollo de Sentinel Rocket, un sistema lanzacohetes conjunto para neutralizar drones tanto en tierra firme como en el mar. El nuevo sistema combina la tecnología en estaciones de armas remotas de Escribano con equipos electroópticos y giroestabilización en dos ejes, con el lanzador de cohetes de Thales, con una alta velocidad de propulsión, un alcance de hasta 3 kilómetros y la capacidad de lanzar más de 8.000 bolas creando una nube de acero. El plan también incluye el empleo de los cohetes FZ2.75 de Thales.

Ambas empresas buscan aprovechar las oportunidades de negocio internacional que están surgiendo, tanto en el ámbito naval como terrestre, y ofrecer un producto de vanguardia para hacer frente a las amenazas actuales, como es el caso de los drones y enjambres.