La fragata Méndez Núñez rinde homenaje a Miguel López de Legazpi en su estancia en Filipinas

La fragata Méndez Núñez ha detenido su rumbo en Manila para afianzar lazos con el destacamento militar de las Islas Filipinas y recordar la figura del marinero español que fundó la ciudad de Manila, Miguel López de Legazpi, después de que haya finalizado su participación en la operación internacional "Highmast" comandada por la Armada británica.

Capitaneados por Jaime Muñoz-Delgado Pérez y de la misma manera que con los soldados japoneses, los tripulantes de la embarcación han desarrollado distintas actividades diplomáticas, militares y sociales para reforzar los lazos de fraternidad entre Filipinas y España.

En este sentido, se han realizado diversas reuniones técnicas para refrendar el potencial de la embarcación española y de la misma manera que en la visita al país nipón, las jornadas abiertas han tenido una gran afluencia de público, tanto originario como de compatriotas residentes en Filipinas.

Como novedad, la visita al último territorio del Imperio español fuera de nuestras fronteras, ha contado con varios partidos amistosos de fútbol y baloncesto entre la marina de Filipinas y la dotación de la fragata Méndez Núñez para "reforzar el entendimiento humano entre ambos países".

El recuerdo de la tripulación de la Méndez Núñez a Legazpi

La expedición que comenzó su viaje en el mes de abril y que ha conmemorado el trayecto de Juan Sebastián El Cano, ha pasado por el museo de Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada. Hubo tiempo para rendir homenaje al fundador de la ciudad Miguel López de Legazpi y para recordar la batalla naval contra Estados Unidos en Cavite.

El Estado Mayor de la Defensa ha celebrado el éxito de la misión y de la parada en Filipinas que ha servido para "unir lazos y reforzar el impacto militar" de la Armada Española.