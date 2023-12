La industria reclama más de un campeón nacional de Defensa

El sector lo tiene muy claro, la única manera de competir en los mercados internacionales es siendo fuertes y para eso no vale la actual fragmentación de compañías de los ámbitos Aeroespacial y Defensa: hacen falta campeones nacionales que tiren del resto de la red empresarial y hace falta más de uno. La solución que propone la industria nacional es sencilla y pasa por dos vías: fusiones y adquisiciones. Pero con un matiz, para conseguirlo hacen falta políticas de Estado destinadas a la innovación que permitan a las empresas crecer tecnológicamente y garantizar la autonomía estratégica que requiere España. Al menos esto es lo que se desprende de una encuesta realizada a distintas firmas por The Space & Defense Industry Institute, un think tank español de la industria Aeroespacial y de Defensa. El informe habla de posturas “unánimes” en lo que a la necesidad de grandes compañías de referencia se refiere.

Las reclamaciones al Gobierno

La apuesta por el crecimiento de las empresas no es nueva, sino que es uno de los objetivos de los últimos años. De hecho, Indra se ha posicionado en este sentido y en la segunda mitad de este año ha comenzado el proceso para convertirse en la campeona nacional de Defensa. Pero en su sector Indra es una excepción, según la encuesta, ante la pregunta de si se ha incrementado la envergadura de las firmas la respuesta es un no rotundo. Y la realidad para el sector es que hacen falta más campeones que uno solo. No ocurre lo mismo en el ámbito Aeroespacial, donde las empresas aseguran que sí se nota cierto aumento de tamaño, aunque muy lejos aún de los denominados campeones nacionales. La cuestión es que, si bien el sector tiene clara esa concentración de empresas, para poder llevarla a cabo piden la implicación del Gobierno mediante tres vías: un impulso al I+D+i, mejoras las condiciones y licitación de proyectos y más apoyo del Estado español en la aproximación a los mercados exteriores. El informe resalta estas tres peticiones como las principales, pero no son las únicas. El sector también reclama más financiación pública (recordemos que los únicos clientes del sector son los propios Gobiernos) y apoyo en la captación y retención de talento. Además, en el ámbito concreto del Espacio, la industria reclama una mayor promoción del desarrollo industrial (parques tecnológicos e industriales, clústeres...).

Presentación del VAC en el estand de Tess en FEINDEF 2023. Ministerio de Defensa

La industria pone pona a los ministros

El informe también recapacita sobre las relaciones entre la industria y los ministerios con los que trabaja. Aquí, a la hora de poner nota, Defensa saca un 8, Industria y Turismo un 7,6 y Ciencia y Tecnología un 7,5, por lo que, en términos generales, la valoración es de notable. Aún así, las mejoras son necesarias, sobre todo en el ámbito de la contratación. En este sentido,, lo que dificulta los procesos. El sector también ha detectadola legislación lo intenta, y en el último año se han visto avances, pero aún va más lenta que el contexto internacional. En este sentido, según recoge el informe, las empresas advierten de que uno de los mayores inconvenientes de la normativa española de contratos es que “la ley deja a la discrecionalidad de los órganos de contratación, el incluir en los pliegos la revisión de precios en los contratos de larga duración. Esos órganos de contratación habitualmente no lo incluyen. Y ello supone que,s; y si no lo incluye y posteriormente no puede revisarlos, los márgenes en los contratos se reducen o desaparecen. Se trata de un aspecto que tiene que ser objeto de cambio legislativo, de forma que se pueda optar a dicha revisión”.

Los desafíos en I+D+i y los programas europeos son otros de los caballos de batalla de sector. Por un lado, las empresas ven “insuficiente” la inversión en I+D+i, no solo por parte del Estado, sino por la suya propia también. Lo que proponen es alienar los contratos con los planeamientos estratégicos y no con hitos y plazos de entrega. En el sector Aeroespacial también consideran imprescindible el I+D+i y la demanda de la industria pasa por apoyo financiero de capital riesgo, fondos de inversión, etc. y compra pública innovadora, sobre todo, para las pymes. Y todo esto con un desafío en mente: ampliar la presencia en los programas europeos de Defensa y Espacio, dos sectores en lo que la UE está aumentando la inversión paulatinamente. Y para conseguir hacer realidad sus demandas, el sector propone la creación de un circuito efectivo de relación/decisión entre el Ministerio de Defensa, el de Industria y el de Ciencia, Innovación y Universidades, con el sector industrial.

Respecto al resto de retos, también se plantea la necesidad de introducir mejoras en las condiciones de licitación y contratación de los proyectos, en las líneas de financiación de proyectos concretos, una mayor capacidad de producción, mayor implicación con los organismos internacionales, enfoque a los mercados comerciales internacionales y apoyo a las integraciones en la cadena de valor. Pero no todo es pedir, la industria también reconoce los pasos dados por la Administración y en especial la creación de la Agencia Espacial Española como instrumento de mejora de la percepción internacional de España y su capacidad tractora de empresas internacionales, creación de nuevas compañías y puestos de trabajo.