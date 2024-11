El jefe de la UME señala que todavía hay 30 municipios afectados por la DANA que no han pedido apoyo

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Javier Marcos, ha vuelto a comparecer hoy para informar de lo que se ha tratado en la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, la cual ha presidido Pedro Sánchez. Y lo ha hecho después de que el lunes, en su primera intervención como responsable del operativo militar desplegado, apuntara al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al señalar que los militares estaban listos para actuar incluso antes de que se diese la alerta, pero que no lo hicieron porque necesitaban la autorización de la comunidad autónoma, que es "quien dirige la emergencia".

En esta ocasión, Marcos ha señalado que se "ha avanzado mucho, se ha trabajado mucho" pero "queda mucho por hacer". Tras dividir la zona de trabajo (4.608 kilómetros cuadrados) en cuatro sectores, en los que hay soldados y marineros trabajando, ha asegurado que se han vuelto a incrementar las fuerzas tras "escuchar las necesidades de la gente en la calle". Y todo ello, afirma, con el objetivo de fortalecer la búsqueda de desaparecidos o fallecidos. Solo en el litoral se han multiplicado por seis el número de equipos de buceo y el Ejército del Aire ya está preparado con aviones en las bases para comenzar los relevos y mantener el mismo número de militares en zona.

Así, el jefe de la UME ha manifestado que el número de medios totales ha crecido. "Hablo de helicópteros, hablo de drones, hablo de máquinas de ingenieros (...) el despliegue de ingenieros es único y contamos con la colaboración de multitud de empresas", ha apuntado.

"Las Fuerzas Armadas estamos en todos los municipios afectados por la zona catastrófica (72), así como en las vías de comunicación que enlazan dichos municipios", ha señalado, ya que hay casas destrozadas y estructuras que están reparando. Y en este sentido, ha insistido en la necesidad de un "planeamiento ágil y exhaustivo a la vez" porque "hay que actuar con el corazón, cuando hay gente que está sufriendo, pero sobre todo con cabeza". Por ello, ha destacado que las Fuerzas Armadas llevan ya 600 misiones.

En defensa de los ayuntamientos

Por otra parte, ha incidido en que 30 de las localidades afectadas no han solicitado apoyo. "Deben saber los españoles que en esas localidades no hemos recibido solicitud de apoyo, pero hemos estado y estamos", subraya. Y lejos de entrar a valorar la polémica de competencias, el jefe de la UME ha resaltado que no perderá ni un minuto de su misión para hacer valoraciones que no son de "su ámbito de responsabilidad". Sin embargo, insiste en que la UME ylas Fuerzas Armadas estuvieron preparadas desde el primer momento.

También ha reiterado que el nivel operativo 2 y quien decide las misiones que se requieren es, en este caso, la Comunidad Valenciana. Ante las críticas de la falta de ayuda en muchos municipios, el teniente general Marcos ha explicado que hay que "priorizar" pero ya están "llegando a todos". Respecto a la información que se fue dando antes de la tragedia y que iba llegando, ha querido destacar que toda esa información "era buena" pero "nadie podía prever lo que finalmente pasó".

No obstante, ha querido salir en defensa de muchos ayuntamientos cuyos responsables de sus sistemas de emergencias no han podido hacer nada, "porque los pueblos han quedado arrasados, sus capacidades han quedado encerradas en los hangares con los camiones y autobombas, donde sus sistemas informáticos han caído". Y ahí, asegura, han estado codo con codo con ellos para "reforzar la estructura local" con el objetivo de que recuperen su capacidad de gestión.

El teniente general Marcos ha querido destacar también la celeridad y la excelente coordinación de las Fuerzas Armadas con la Comunidad Autónoma valenciana y todos los ministerios, a través del Comité de Crisis y multitud de empresas. En el nivel autonómico también hay que apoyar, "para eso estamos", defiende.

"Nuestro mayor esto es conseguir que la gente pueda hacer lo de siempre cuanto antes", ha concluido el jefe de la UME, no sin antes dejar claro que "las Fuerzas Armadas estarán con los valencianos todo el tiempo que haga falta y seguiremos dándolo todo". Reconoce que "es muy duro pedir paciencia a alguien que está sufriendo", pero les pide que "estén tranquilos" porque estarán con todos los valencianos "sin descanso".

El trabajo de las Fuerzas Armadas

En el día de hoy, las Fuerzas Armadas cuentan con 8.500 militares implicados en la operación, la mayoría de ellos sobre el terreno, que están apoyados por efectivos de los cuarteles generales o de unidades logísticas. Y para su misión cuentan con medios especializados que son imprescindibles en esta operación: 1.790 vehículos de intervención y transporte, 12 helicópteros, 107 máquinas de ingenieros, 30 drones, 35 ambulancias, el Buque de Asalto Anfibio (BAA) "Galicia", los cazaminas "Sella" y "Duero", 18 embarcaciones , 41 perros de búsqueda, 13 equipos de medios pesados de extracción de agua y lodo y 188 equipos de medios ligeros, que incluyen 89 autobombas y 99 motobombas.

Los uniformados de los dos ejércitos, la Armada, la UME y la Guardia Real se siguen dedicando a misiones de búsqueda y rescate, limpieza de carreteras y calles, achique de agua,inspección aérea y reparto de comida, agua y material de primera necesidad. Pero también colaboran codo con codo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tareas de vigilancia con efectivos de las unidades de Policía Militar, gestionan la morgue o apoyan psicológicamente a los afectados.

Hasta ahora, han inspeccionado 353 garajes y sótanos, han repartido 179.750 litros de agua embotellada y han distribuido más de 11 toneladas de productos alimenticios.