El último movimiento de la Armada española que llama la atención en la OTAN

En los últimos meses, la relación entre España y otros miembros de la OTAN se han deteriorado en relación a la subida del gasto del PIB en Defensa, sobre todo por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla los objetivos. No obstante, el último movimiento de la Armada española en el mar Mediterráneo vuelve a poner al ejército español en el foco de la Alianza Atlántica.

Esto tiene que ver con una de sus estrellas, el submarino S-71 Galerna, que zarpó hace unos días desde Cartagena hacia una misión integrada en la OTAN, en relación a un contexto de refuerzo de la seguridad marítima internacional, la conocida como Sea Guardian.

La veterana embarcación ha cogido el testigo del S-81 Isaac Peral, el cual regresó a la ciudad portuaria, lo que garantizaba "la continuidad de la participación de la Armada en la misión, que es clave para la protección y salvaguarda de los intereses en el Mediterráneo", tal y como explicaba el Emad en un comunicado.

De esta forma, el submarino S-71 Galerna "contribuirá al fortalecimiento del conocimiento del entorno marítimo, así como el apoyo en la lucha contra el terrorismo, objetivos clave de esta misión y otras actividad delictivas en el mar", de acuerdo a lo que explica el comunicado.

La operación Sea Guardian cubre una amplia variedad de tareas asignadas a las Operaciones de Seguridad Marítima, tales como el desarrollo de capacidades de seguridad marítima, apoyo al conocimiento de la situación marítima y lucha contra el terrorismo marítimo, Asimismo, cada año se llevan a cabo distintas operaciones en áreas de interés en el Mediterráneo.

España, por su parte, participa en estas operaciones desde 2017, tras el lanzamiento de la misma Sea Guardian a finales de 2016, manteniendo una presencia de submarinos integrados en la misión de manera continuada y contribuyendo a la estabilidad y defensa frente a amenazas comunes. Todavía no se ha revelado cuál será el cometido principal que asumirá el S-71 Galerna en esta etapa.

Así es el submarino S-71 Galerna, el veterano de la Armada española enviado a la misión "Sea Guardian" de la OTAN

El submarino S-71 Galerna suma ya más de cuatro décadas en activo, desde que entrara en la Armada española el 21 de enero de 1983. Es el último sumergible de la serie S-70 operativo, debido a la retirada del S-74 Tramontana el pasado año.

Junto al S-81 Isaac Peral forman los dos únicos submarinos de las fuerzas españolas, aunque este último se encuentra en periodo de prueba. También hay otros en construcción y está previsto que se sumen a la flota en los próximos años. Por su parte, el S-71 Galerna estará en servicio hasta, al menos, de 2027, con posibilidad de que se alargue su desempeño.

La embarcación está dotada de 88 submarinistas distribuidos en diez oficiales, treinta suboficiales y los restantes, marineros. Cuenta con 67,9 metros de eslora, 6,8 metros de manga y 5,4 metros de calado, con una autonomía de 9.000 millas en inmersión a nueve nudos con snorkel o 45 días. Alcanza una velocidad máxima de doce nudos máxima por 20,5 nudos en inmersión.

Por otro lado, el submarino tiene dos motores Diesel de 3600 CV, un motor Eléctrico Principal (550VCC, 2120A, 2200KW) y 1 Hélice.