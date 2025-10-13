Piden investigar si Begoña Gómez recibió un chivatazo de Fiscalía sobre la denuncia de Manos Limpias

Hazte Oír lleva ante la Justicia que Begoña Gómez habría conocido por Fiscalía la existencia de la denuncia de Manos Limpias en su contra, antes de que los juzgados madrileños la registrasen y sometiesen a reparto.

La asociación asegura en su denuncia, conocida por LA RAZÓN, que la mujer del presidente del Gobierno designó formalmente el 9 de abril de 2024 al exministro socialista Antonio Camacho como su abogado. Pese a que no fue hasta el día 15 cuando la acción legal del sindicato de Miguel Bernad recayó en el juez Juan Carlos Peinado.

"Solo es posible que fuese informada por el Ministerio Fiscal, en tanto que ni siquiera conocía aún el asunto ni la parte denunciante ni el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid", apunta.

Este presunto hecho lo vinculan también con la anotación sobre Begoña Gómez hallada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez.

Tal y como ya informó este diario, la nota de Rodríguez figuraba en un post-it pegado sobre la hoja de su agenda que se corresponde con el día 11 de marzo de ese año. Junto a la anotación en cuestión sobre Gómez consta escrito, aunque separado por una raya, "restaurante Manuel Becerra".

La entidad "infiere" de ello "la existencia de una reunión entre ambas en dicho lugar". Después de que "ya desde finales de febrero de 2024" –se relata en la denuncia– comenzasen a aparecer informaciones en los medios de comunicación de que se habría reunido con Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, y con el empresario Víctor de Aldama, en los meses previos a la concesión del rescate millonario del Ejecutivo a Air Europa en octubre de 2020.

Para Hazte Oír estas informaciones "hacían prever la posibilidad de que la esposa del presidente del Gobierno acabase enfrentándose a un procedimiento penal", pasando –según el denunciante– a "ocupar un lugar relevante en el debate público y mediático".

La denuncia en cuestión ha sido interpuesta este mismo lunes ante el Tribuna Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y va dirigida contra la fiscal jefe provincial de Madrid, a la que se le atribuye supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.