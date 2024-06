Dignidad y Justicia no acudirá al homenaje en el Congreso de las víctimas del terrorismo

Dignidad y Justicia no acudirá a la celebración del acto que, como cada año, celebra el Congreso de los Diputados en homenaje a las víctimas

del terrorismo y que en esta ocasión tendrá lugar el próximo 27 de junio a las 13.30 horas. "No estamos dispuestos a blanquear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a su ministro Fernando Grande Marlaska. Ambos están cediendo a todas las pretensiones que les exige Bildu ETA"

"A través de la Fiscalía, están poniendo sobre la mesa argumentos insólitos para impedir investigar a Otegui o a la cúpula de la banda terrorista

que ordenó asesinar a Miguel Ángel Blanco. Señor Sánchez, la verdad no prescribe. No puede haber más hipocresía que la de presumir de apoyar a las víctimas mientras las traicionas por debajo. La cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en 2021 ha provocado más de 80 pasos a tercer grado y libertades condicionales de presos de ETA no ajustados a la legalidad. No podemos apoyar este fariseísmo de

Sánchez aplaudido por sus grupos afines".

"El Gobierno está usando a la Fiscalía para evitar que Dignidad y Justicia y los jueces persigan a los jefes de ETA en las diferentes causas que hay abiertas en la Audiencia Nacional. Quiere proteger, sobre todo, a los responsables de la banda que no han sido aún condenados por asesinato alguno pero que están detrás de decenas de crímenes. No apoyaremos jamás ninguna escenificación hipócrita de un apoyo a las víctimas fingido, que solo pretende limpiar su verdadera imagen de traidor, que es al que proyecta cuando se da a conocer la verdad. Este Gobierno prefiere perseguir a las víctimas que perseguir a los asesinos. Rechazamos igualmente todos los pactos que mantiene el Gobierno y su aliado de Sumar con Bildu ETA a pesar de que ningún terrorista ha colaborado aún en la resolución de alguno de los 378 asesinatos cometidos por ETA que todavía siguen sin esclarecerse judicialmente. El Parlamento Europeo ha conminado en varias ocasiones a España a que agote todas las vías jurídicas para resolver esos atentados, que conforman más del 40% de los que cometió la banda terrorista, pero el Gobierno sigue sin dar instrucciones a la Fiscalía para que ponga todos los medios jurídicos a su alcance. En ningún caso nos encontrarán en ese juego perverso que aprovecha la sangre de las familias de las víctimas para ensalzar su imagen y de paso la de los terroristas. Nunca estaremos junto a líderes indignos que atropellan aquello por lo que dieron la vida cientos de demócratas".