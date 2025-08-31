¿De dónde vienen quienes buscan la nacionalidad española? El INE revela los principales países de origen de los solicitantes

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su estadística anual de adquisiciones de nacionalidad española, revelando que un total de 252.476 residentes extranjeros obtuvieron el pasaporte español durante 2024. Esta cifra supone un incremento del 5,1% respecto al año anterior, confirmando una tendencia al alza en las naturalizaciones. El perfil mayoritario corresponde a mujeres (56%), siendo el grupo de edad de 30 a 39 años el más numeroso entre los nuevos ciudadanos españoles.

Los países que encabezan la lista

Según los datos del INE, los ciudadanos marroquíes lideran las solicitudes con 42.910 nacionalizaciones, seguidos por venezolanos (35.403) y colombianos (26.224). Completan el top diez Honduras (15.574), Ecuador (10.871), Perú (10.480), República Dominicana (9.452), Argentina (8.558), Bolivia (8.385) y Cuba (8.045). Destaca que, al analizar el país de nacimiento, España aparece en primer lugar con 51.547 casos, correspondientes principalmente a personas que nacieron en el país, pero no tenían la nacionalidad por no cumplir inicialmente todos los requisitos.

La vía principal de adquisición de nacionalidad fue por residencia (85,44%), que exige vivir en España de forma legal y continuada durante diez años. El resto de los casos se reparten entre la opción (14,92%), un beneficio legal para situaciones especiales, y otras modalidades como cartas de naturaleza. Los datos también revelan que el 80,4% de los nuevos españoles había residido previamente en el extranjero, mientras que el 19,6% siempre había vivido en España. Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentran casi la mitad de todas las nacionalizaciones registradas en 2024.