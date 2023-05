Edmundo Bal clama contra los "cobardes" de Ciudadanos: "Han decidido guardarse el dinero que hay en la caja"

Lo vivido por Ciudadanos en los comicios del 28-M es el fiel reflejo de la crónica de una muerte anunciada. Nunca una frase estuvo tan cargada de significado y su máxima expresión llegó justo ayer cuando la formación confirmó que no concurriría a las elecciones generales del 23 de julio. Hasta aquí todo en orden de no ser por una voz discordante y fuerte, la del hasta ahora portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, quien asegura estar muy enfadado, ya que un partido que no se presenta a unas generales "no sirve para nada".

Ante la justificación de la formación naranja, que renuncia a presentarse a estas elecciones anticipadas por no tener tiempo para "rearmarse", Edmundo Bal tiene su propio criterio: "Su intención es guardarse el dinero que hay en la caja para la campaña de las europeas", que tendrán lugar en 2024. Se trata de un dardo envenenado contra Adrián Vázquez, secretario general de Cs y portavoz actual de la formación en el Parlamento Europeo. Así lo ha manifestado en declaraciones a TVE, donde también ha tachado de "cobardes" a los dirigentes de Ciudadanos y les ha exigido que "dimitan en bloque".

Sobra decir que el político onubense no está de acuerdo con la decisión adoptada por su Ejecutiva, a la que acusa de dejar "en la estacada" a los "valientes" que integraron las listas de Ciudadanos en las últimas elecciones, así como a sus 300.000 votantes. Deja claro que el "partido está mal dirigido" y que uno de los objetivos de no concurrir a las generales es que su actual presidenta, Inés Arrimadas, pueda "buscarse la vida en el PP".

Pero, si bien reconoce que a estas alturas "ya no hay nada que hacer", Edmundo Bal ha avanzado que seguirá peleando y no abandonará Ciudadanos: "No voy a tirar la toalla". Su intención es volver a su puesto en la Abogacía del Estado, sin embargo, no aparta la vista de la política y apunta cuál ha sido el grave error de la formación naranja. A su juicio, si Ciudadanos "no hubiera parecido de derechas" y hubiera sido de centro de verdad habría cosechado también los sufragios del "votante huérfano del PSOE", es decir, aquel que "no comulga con Bildu, ERC y Unidas Podemos".

Asimismo, cree que los pactos del PP con Vox, a los que están obligados para gobernar en muchos municipios y autonomías, harán que los populares se escoren nuevamente hacia la derecha, dejando libre el centro. Y es ahí donde debe confluir el nuevo Ciudadanos, aquel que se refundó "anteayer", como aquel que dice.