El fenómeno VOX: Abascal ha subido 32.000 votos al día en dos semanas

El partido que lidera Santiago Abascal ve el debate del lunes con «satisfacción», porque sirvió para que los ciudadanos escucharan las propuestas del partido sin intermediarios ni intérpretes. Una satisfacción que también se debe a la remontada de Vox en las últimas semanas, pues desde finales de septiembre no ha dejado de crecer después de cinco meses seguidos de caídas. Y es que, si entre el 28-A y el 21-S los de Abascal se dejaron 910.000 votos, a partir de ahí han ganado 1,2 millones. Solo en los últimos 15 días, tras la sentencia del procés y la exhumación de Franco, se han hecho con 472.000 votantes, esto es, unos 32.000 al día, tal y como han ido mostrado los tracking electorales de NC Report para LA RAZÓN. De ahí también ese discurso optimista que pudo verse durante el debate.

«Nuestro mensaje ha llegado sin distorsiones a millones de españoles y ha quedado demostrado que Vox es un partido asentado en el sentido común y en la concordia», indican fuentes de la formación. De hecho, Abascal optó por ser él mismo, y se mostró tranquilo llegando a introducir algunos temas de los que no se hablan como el de «las manadas» de inmigrantes y la delincuencia, temas políticamente incorrectos a los que quiso dar visibilidad. De hecho, aprovechó casi todos los bloques para trasladar cómo afecta el problema de la inmigración ilegal en cada ámbito.

Abascal ha sido el ganador para los ciudadanos en las encuestas y también el mejor para muchos periódicos. Pero en Vox no se dejan llevar por la euforia del momento porque «es mala consejera». Y prefieren no guiarse por expectativas desmesuradas porque, aseguran, con los diputados que nos den los españoles «construiremos la alternativa patriótica».

Abascal aseguró en EsRadio que está contento con el debate porque han conseguido que se les conozca más y mejor, sin asustar a nadie, «evitando que puedan dibujar a Vox como un gran coco que pueda atemorizar a los españoles». Hizo incluso autocrítica y reconoció que en la primera parte evitó entrar en la confrontación, pero «quizá tenía que haber intervenido más». El objetivo de los de Abascal ante el 10-N es no ser muleta de otros partidos, sino convertirse en un partido mayoritario y ganar las elecciones. Y todo lo que esté por debajo, dijo, «sería no alcanzar esos objetivos», pero «aceptaremos lo que nos den y no nos vamos a dejar llevar por los cantos de sirena». Por ello, se mostró prudente.

Abascal está en plena batalla y por ello prefirió no decir, quitándose él, quién estuvo mejor en el debate. «No estoy yo para entregar armas al adversario», dijo a modo de metáfora.