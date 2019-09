El presidente de la Fundación Franco: «Este Gobierno sectario y revanchista solo ha conseguido enfrentarnos»

«Sorpresa» y «profunda decepción». El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, lamenta la decisión del Tribunal Supremo y asume con resignación junto a Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia del dictador, una «decisión inexplicable» basada en «argumentos extrajurídicos» que ha causado pesar en los deudos del que fuera Jefe de Estado durante casi 40 años.

«No esperábamos una sentencia así, y menos por unanimidad», asegura Chicharro a este periódico con la certeza de que ha habido «presiones políticas», lo que en su opinión «es terrible; si es así supone el fin del Estado de Derecho. Va mucho más allá de la exhumación de Franco. Si el Supremo se pliega al poder, ¿en qué condiciones estamos en España?», se pregunta el general en la reserva.

Por su parte, Luis Felipe Utrera-Molina cree que los magistrados del Alto Tribunal pueden haberse visto afectados por la «presión ambiental», y aunque «hubiera asumido» la decisión de la exhumación, «lo de la Almudena no me lo explico, el veto es escandaloso, inaudito».

El letrado afirma que los nietos del dictador darán «la batalla» hasta el final por «dignidad» y «honor» para evitar la exhumación de su abuelo y su reinhumación en El Pardo. «Agotaremos todos los recursos», dice Utrera-Molina, que como ya anunció, recurrirá al Tribunal Constitucional por el veto al entierro en La Almudena, si bien esto no implica retrasar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Si el tribunal de garantías avala al Supremo, su última vía será acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

«Nunca pensamos que el Tribunal Supremo pudiese pasar por alto clarísimos vicios de inconstitucionalidad» respecto al real decreto ley «y que, por otro lado, validase una actuación arbitraria y contraria a Derecho», explica el abogado.

Sin embargo, tanto el letrado como el presidente de la FNFF se muestran cautos hasta conocer los «matices» de los argumentos jurídicos que pueden ser «relevantes». «Hay que leer la sentencia completa y ver sus entresijos en profundidad», apunta Chicharro. «A ver en qué condiciones viene la exhumación y en qué condiciones la reinhumación».

Pero la intencion es «llevar esta batalla hasta el final con todas las armas que nos concede la ley invocando el amparo al Constitucional porque entendemos que se ha producido una violación de derechos fundamentales que no admiten excepciones por razón del apellido», señala Utrera-Molina. Para el abogado, esta sentencia «no es contra Francisco Franco», sino contra una familia que «va a ser la primera del planeta Tierra que no pueda decidir dónde entierra los restos de su abuelo».

La defensa de los nietos de Franco no cree que el traslado sea a corto plazo. Además, el abogado apunta que el Gobierno cuenta con otros dos «escollos» para llevar a cabo la exhumación, ya que aún está vigente la suspensión del juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, de la licencia de obra para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura de Franco. Para Juan Chicharro, «si no van a respetar las decisiones de otros tribunales sería un verdadero caos, una crisis de la Justicia». Y acerca del otro impedimento, la autorización que necesitaría el Ejecutivo del prior de la comunidad benedictina, «sin ella no pueden hacer nada. Vamos a ver si el Papa Francisco desautoriza a Pío XII», asegura el responsable del legado franquista, muy crítico con el Gobierno del PSOE, al que considera «sectario» y «revanchista», y del que dice que «lo único que ha logrado es que los españoles estemos ya como en Cataluña, enfrentándonos unos a otros por algo que pasó hace 80 años».

Acusa Chicharro al Ejecutivo de «andar contando mentiras sobre dónde están enterrados otros dictadores» y menciona a «Lenin, Napoleón, Cromwell, Ataturk... en sus países quieren respetar su historia». Chicharro, que siempre se ha caracterizado por su vehemencia al hablar del dictador, no cree que puedan acabar con su memoria. «¿Piensa el Gobierno que van a humillar a Franco? Franco no está ahí, ahí están sus restos, Franco está en la Historia», concluye.