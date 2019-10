El Supremo condenará por sedición y malversación a los líderes del "procés"

El Tribunal Supremo condenará a los nueve encarcelados por el "procés" por un delito de sedición, tesis que era la que sostenía la abogacía del Estado. Entre esos condenados están el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell , varios ex consellers, así como Jordi Sanchez y Jordi Cuixart. La pena máxima para el delito de sedición es de 15 años de prisión. La sentencia se prevé que se notifique el próximo lunes. Los procesados que se encuentran en libertad, serán condenados por desobediencia.

El próximo lunes se comunicará la sentencia, en la que circunscribe los episodios violentos a lo sucedido en la jornada del referéndum del 1 de octubre y al asedio de la sede Economía de la Generalitat ente los días 20 y 21 septiembre. Los nueve condenados que se encuentran en prisión preventiva serán condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y malversación, mientras que los tres que se encuentran en libertad sólo serán condenados por desobediencia.

El tribunal asume así la argumentación defendida por la Abogacía del Estado, en contra de la Fiscalía, que sostuvo la acusación por rebelión. El efecto inmediato de esta decisión es que las penas de prisión a las que serán condenados serán mucho menores que las que se les podría aplicar por rebelión, un delito que puede estar penado con hasta 25 años de cárcel.