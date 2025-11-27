El embajador español en Damasco encabezó la delegación a la que fueron entregados la mujer y el niño relacionados con el Estado Islámico

La delegación a la que fue entregada una mujer y un niño españoles relacionados con el Estado Islámico (Isis, Daesh) estaba encabezada por el embajador de nuestro país en Damasco, Gonzalo de Salazar, acompañado de su equipo. La entrega se produjo en la región del norte y este de Siria. Galstan Ali, corepresentante adjunto de Asuntos Exteriores de DAANES, Khalid Ibrahim, miembro del Departamento de Relaciones Exteriores de DAANES, y Lana Hussein, representante de las Unidades de Defensa de la Mujer (YPJ), dieron la bienvenida a los invitados, informa ANF News.

La Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (DAANES) es una región autónoma de facto en el noreste de Siria.​ Está formada por subregiones autónomas en las zonas de Jazira, Éufrates, Al Raqqa, Tabqa y Deir ez-Zor. La región obtuvo su autonomía de facto en 2012 en el contexto del actual conflicto en el Kurdistán sirio y la guerra civil siria más amplia, en la que ha participado su fuerza militar oficial, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Si bien mantiene algunas relaciones exteriores, la región no está reconocida oficialmente como autónoma por el Gobierno sirio.

Durante la reunión se discutió la situación general en Siria, en particular en el noreste del país, y se destacó la importancia de implementar el acuerdo del 10 de marzo y continuar las negociaciones entre la administración autónoma y el autoproclamado gobierno de transición sirio. El Departamento de Relaciones Exteriores destacó la importancia de la cooperación y la coordinación con España y abogó por ampliar las relaciones más allá de las cuestiones humanitarias a todos los ámbitos de interés mutuo, agrega.

La administración autónoma y la coalición internacional anti-ISIS instan reiteradamente a los países a que repatrien a sus ciudadanos de los campamentos de ISIS en los territorios de DAANES. Los representantes de la Administración Autonómica expresaron su agradecimiento a España por esta iniciativa. También destacaron su continua cooperación con todos los países que tienen ciudadanos entre las familias asociadas con ISIS para repatriarlos.

El embajador español declaró: "Felicitamos a las Fuerzas Democráticas Sirias por su contribución a la lucha contra el ISIS. Seguimos preocupados por la situación de seguridad en la región, ya que la organización sigue representando una amenaza a pesar de su debilidad, y es fundamental prevenir su resurgimiento". “Todos compartimos el mismo objetivo, a saber, poner fin a la violencia, combatir el terrorismo y promover la estabilidad en Siria y la región, y me gustaría destacar la contribución de los países de todo el mundo a estos esfuerzos conjuntos en la lucha contra el terrorismo, junto con la comunidad internacional, la policía y las instituciones militares”.