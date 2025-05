Envisión: la empresa china "colonizada" por sanchistas que ha recibido 200 millones de fondos europeos

En un momento en que Pedro Sánchez ha querido apostar por China en su política exterior, los ojos se han posado sobre todos los movimientos y contactos del presidente del Gobierno con el país asiático. En este sentido, Envisión es la empresa china que mayor cantidad de dinero ha recibido del Estado de los fondos europeos: en total, 200 millones en forma de subvención (100 millones más en préstamo).

En ese misma empresa, han acabado figuras a afines a Sánchez en puestos de alta responsabilidad. Hay dos nombres con peso ahora: Ana Arias, que ha trabajado en la oficina económica de Moncloa que dirige Manuel de la Rocha; y, José Luis Curbelo, expresidente de Cofides.

La compañía asiática ha recibido el dinero para construir una gigafactoría en Navalmoral de la Mata (Cáceres), aunque todo va más lento de lo previsto. De hecho, fuentes consultadas por LA RAZÓN, señalan que el terreno sigue sin ningún tipo de actuación más allá de una «máquina que ha pasado para aplanar la tierra y eliminar los desniveles». Y eso que Sánchez acudió a los terrenos en julio de 2022 y se puso como horizonte que la factoría estuviese en pie ya operativa este mismo 2025, algo que ahora parece impensable.

El proyecto no evoluciona

Es más, dos años después, en julio de 2024, Sánchez regresó al terreno para el acto de la colocación de la primera piedra. Sin embargo, casi diez meses después, las cosas siguen sin evolucionar y, además, las previsiones de puestos de trabajo van mermando: se empezó hablando de 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos y las perspectivas se han desplomado y ya se habla de bastantes menos mientras la preocupación de la ciudadanía va creciendo. La idea de la empresa china era invertir 2.500 millones de euros.

Envisión cuenta con los 300 millones asignados por el Estado desde octubre de 2023, cuando el Ministerio de Industria firmó la resolución enmarcada en la segunda convocatoria del Perte para vehículos eléctricos. Tras otorgarse la ayuda, Sánchez se ha desplazado en dos ocasiones a China: en septiembre y ahora, en abril. En septiembre, se vio con el presidente de Envisión en la sede de la empresa en Shanghái.

Afines a Sánchez en puestos clave

Lo cierto es que el proyecto no acaba de arrancar mientras el aterrizaje de la empresa en España ha sido «colonizada» por afines a Sánchez desde el primer minuto. En concreto, ahora están Ana Arias, que ha trabajado mano a mano con el jefe de la oficina económica de Sánchez (Manuel de la Rocha), aunque su empleo está en Estados Unidos. Eso no quita, no obstante, que, según ha podido saber LA RAZÓN, esté muy implicada en este proyecto ya que está participando en actos y reuniones en España.

Listado 100 mayores perceptores finales fondos europeos Next Generation LR

Además, también ha entrado José Luis Curbelo recientemente en la empresa china tras recibir el plácet de la Oficina de Conflictos de Interés, que depende del Ministerio de Función Pública, ya que hasta julio estuvo presidiendo Cofides (compañía pública con capital privado).

Curbelo, economista, tiene una amplia trayectoria profesional y es un especialista en materia urbana ya que se doctoró sobre Planificación Regional y Urbana por la Universidad de Berkeley (Estados Unidos). No obstante, también ha pasado muchos años trabajando en el sector financiero, ya que ha estado en Cofides, en el Banco Inter-Americano de Desarrollo en Washington y fue jefe de estudios del Banco Hipotecario de España en Madrid.

"Puertas giratorias"

Con esta «colonización» de «sanchistas» en Envisión, fuentes consultadas por LA RAZÓN alertan de que la situación se agrava todavía más ya que «o bien puertas giratorias» para colocar a personas afines o «bien es buscar el control de una empresa que hasta ahora está incumpliendo con el proyecto y puede suponer un fracaso estrepitoso para Sánchez». De momento, no se ha avanzado y, además, se han planteado «reajustar el proyecto para reducir la capacidad de la fábrica»: para ello, van a volver a tener que pedir la declaración de impacto ambiental que ya habían logrado y eso es un trámite que conllevará más retraso.

Asimismo, otras fuentes consultadas también apuntan a una cuestión política: Sánchez y el PSOE tratan de alimentar la ilusión con este proyecto empresarial para tratar de silenciar las protestas por el cierre de la central nuclear de Almaraz, que va a tener un coste de unos 4.000 empleos directos e indirectos.

Sí es cierto que Envisión es una empresa puntera en el mundo ya que los datos avalan su importante cuota de mercado en la fabricación de baterías para coches eléctricos. No obstante, la demanda del coche eléctrico se ha ido desacelerando y eso ha empezado a cortocircuitar las perspectivas de la empresa, lo que está alterando el proyecto de la gigafactoría en Extremadura mientras va asomando el «fracaso sanchista».