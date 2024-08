ERC, más dividida que nunca, busca la salida a su crisis por el liderazgo

Semana frenética en ERC. El congreso se celebrará el 30 de noviembre. O antes, si prospera la petición del sector próximo a Junqueras que quiere adelantarlo alegando que se debe celebrar a los tres meses de la dimisión del presidente y que se fijó la fecha antes citada en previsión de una repetición electoral. Como eso no ha sucedido porque ERC invistió a Salvador Illa, consideran que no ha lugar mantener la fecha de final de noviembre. El asunto está pendiente de un dictamen jurídico.

Sea como fuere, Militància Decidim –Junqueras– y Nova Esquerra Nacional –Rovira– han engrasado sus maquinarias. Los de Junqueras partían con una cierta ventaja aunque los primeros en disparar fueron los de Rovira impulsando un manifiesto para «renovar el conjunto de la dirección», es decir, que Junqueras no se presentara porque ante nuevos tiempos no valen viejos liderazgos. Lo firmaron más de 1.000 militantes y entre ellos Marta Rovira y Pere Aragonés. El que fuera presidente de ERC y aspirante a repetir no se resignó ante la petición de jubilación forzosa y contraatacó con otro manifiesto firmado por más de 2000 militantes acompañado de un acto con más de 500 personas convocado por las redes de mensajería.

Este lunes aceleró anunciando su arranque de campaña para el 21 de septiembre con un gran acto en el Teatre de la Passió de Olesa de Montserrat donde pretende juntar a 1500 personas, la capacidad del teatro poniendo el acento en su punto fuerte: poner en valor su gestión a lo largo de los últimos 13 años y su experiencia, en detrimento de sus adversarios que no tienen un líder claro. Por eso, Junqueras ha jugado la carta de la cercanía y se ha reunido con centenares de militantes en estos meses aprovechando que Rovira y los suyos afrontaban el jaleo interno de las campañas contra Maragall y el propio Junqueras desde dentro del partido y las negociaciones del PSC. A él lo habían apeado de la dirección y tenía todo el tiempo del mundo para dedicarse en cuerpo y alma a la reelección.

El sector de Rovira ante el nuevo envite reaccionó. El mismo lunes se reunió la cúpula de la candidatura en Manresa. Como anfitrión el alcalde de la ciudad, Marc Aloy, el principal bastión de ERC tras el descalabro en las municipales y pilar fundamental del grupo de Rovira. Con prisas anunciaron la candidatura «horizontal, coral y feminista» para este pasado jueves. Teresa Jordà, actual diputada en el Congreso, exconsellera y exalcaldesa de Ripoll, lideró el acto que exhibió músculo municipalista. Todo apunta que Jordà-Aloy será el tándem que liderará el grupo de Rovira, pero de momento nadie confirma, lo que denota una cierta debilidad ante la candidatura de Junqueras que también se guarda un as en la manga y todavía no ha anunciado quién formará equipo con él para la secretaria general del partido. Para contrarrestar, el equipo de Rovira tilda a Junqueras de cesarista, una forma en negativo de reconocer su liderazgo.

¿Diferencias programáticas? Son difíciles de encontrar en esta lucha de poder. No parece que esté en cuestión la continuidad de los pactos con el PSOE y con el PSC, aunque pueden variar los acentos. Los de Junqueras jugarán más la carta de izquierdas sin renunciar a sus planteamientos independentistas y los de Rovira pondrán más el acento en la reivindicación nacional.

Lo que sí estará en juego es el poder interno que variará en función de quién tenga la mayoría de votos de los 8500 militantes. Quién dirigirá el grupo parlamentario en Madrid porque las diferencias entre Jordà y Gabriel Rufián son evidentes y no las ocultan o quién dirigirá el grupo en el Parlament, hoy controlado por los de Rovira. Y este conflicto en los más altos niveles se produce en las federaciones territoriales y en los grupos sectoriales, lo que augura tras e congreso que no habrá tregua con el bando perdedor.

ERC después de los fracasos electorales en generales, municipales y autonómicas, solo en las europeas los republicanos salvaron los muebles, se ha sumido en una grave crisis sin dirección y sin estrategia, y una militancia muy «cabreada» por la pérdida de poder político. La consulta para investir a Illa se saldó con un resultado muy ajustado que hace previsible la repetición de este escenario de división, todavía no irreconciliable, se produzca en el congreso en el que un militante es un voto, y todo depende de quién movilice más el día del cónclave porque el voto es presencial. A partir de septiembre se agudizará el enfrentamiento y se conocerán todos los candidatos y veremos si se producen debates entre Junqueras y el todavía candidato desconocido de los de Rovira pero a Teresa Jordà se le está poniendo cara de candidata.