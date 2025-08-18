El PP tacha el pacto de Estado de Sánchez como una "cortina de humo" que no ayuda a los ciudadanos

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sentenciado que el pacto de Estado climático del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es más que una "cortina de humo" que no ayudará a las personas a recuperar sus pérdidas materiales y personales.

En este sentido, ha recordado que Sánchez lleva una "semana escondido" y que los ciudadanos esperaban una posición más contundente, después de más de diez días de hectáreas calcinadas. "La propuesta del jefe del Ejecutivo es como si tu traes un pacto de Estado sobre los océanos cuando tienes un tsunami, no sirve absolutamente para nada. Se esperan otras cosas la verdad".

La representante popular ha lamentado que el 90% de los incendios producidos en España han sido provocados por diversos ciudadanos. Una situación que queda fuera de su capacidad de compresión, ya que impide el final de las labores de extinción.

Cabe recordar, que el secretario General del PSOE, aseveró que presentaría un pacto de Estado para luchar contra los incendios, después del impacto de las llamas en la Sierra de la Culebra. "Han pasado tres años y a día de hoy, sigue todo igual", ha denunciado Muñoz

El nulo efecto del nivel tres en esta situación

Ante las preguntas de los medios de comunicación sobre las medidas que se tomarán en la lucha contra las llamas, la portavoz del PP ha expresado que las comunidades autónomas no pedirán al Gobierno el nivel tres de emergencia, ya que no "implicará la llegada de más medios, ni de novedades".

" La decisión de reclamar que un incendio se encuadre en el nivel tres de emergencia se toma cuando necesitas unificar criterios como ocurrió con la DANA ... En este caso, tenemos diferentes alarmas y cada una tiene unas características diferentes.", ha apostillado.