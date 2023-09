El PP ve un "escándalo" que el Gobierno vaya a Bruselas a reunirse con Puigdemont

El PP se ha mostrado muy crítico con la visita de Yolanda Díaz a Carles Puigdemont en Bruselas. A pesar de que el PSOE se haya desmarcado y diga que no va en nombre del Gobierno sino a título personal, los populares han asegurado que sí va en nombre de la Moncloa. "No va a título particular porque uno no puede ser solo vicepresidente los días pares", ha señalado Borja Sémper, quien ha insistido en que el "Gobierno se ha desplazado a Bruselas para reunirse con un prófugo de la justicia" para definir esta cita como un "escándalo" sin parangón en países europeos de nuestro entorno.

"La señora Díaz rechaza reunirse con Feijóo, pero sí está dispuesta a reunirse con un prófugo de la justicia en Bruselas", ha afirmado Sémper, recordando que Díaz ha rechazado acudir al encuentro con Feijóo en la ronda de conversaciones para su investidura. "Es preocupante la pendiente por la que se está deslizando Pedro Sánchez", ha añadido, señalando que la decisión del Gobierno de ir a ver a Puigdemont es una decisión que "tiene trascendencia política histórica en España".

En todo caso, Sémper ha querido reprochar el movimiento del Gobierno para tratar de seducir a Junts y conseguir su apoyo para la investidura de Sánchez porque lo que demuestra es "la constatación de que Sánchez prefiere conformar un Gobierno con un prófugo de la Justicia que iniciar legislatura sustentada en grandes acuerdos de reforma". Es decir, prefiere antes a los independentistas que al PP y Sémper ha señalado que el encuentro va a servir para resolver los "intereses personales" de Puigdemont y Sánchez. "Esto nos parece un profundo error, del que nos lamentaremos en los próximos tiempos", ha afirmado.

Sémper ha querido diferenciar este encuentro de Díaz y Puigdemont del que probablemente tenga Feijóo con el grupo parlamentario de Junts. "Hay una diferencia sustancial, oceánica, de lo que el PP va a iniciar: nosotros nos reunimos con grupos parlamentarios constituidos formalmente en el Congreso para explicarle el programa de Gobierno y vamos a hablar de los intereses de los españoles. Entre esos grupos está Junts", ha afirmado, aduciendo que lo que hace el PP se hace bajo la pátina de legitimidad que da el Congreso. "De lo que hablamos hoy es de una cosa diferente: el Gobierno va a verse con un prófugo de la Justicia a Bruselas y eso no solo es inédito, sino que es un escándalo, rompe cualquier tipo de convención política", ha añadido.

De hecho, Sémper ha ido más allá y ha comparado a Feijóo y Sánchez: "Feijóo mañana mismo podría anunciar que es presidente del Gobierno. Sabemos cuál es la fórmula", ha señalado, en referencia a que el líder del PP podría darle la amnistía y el referéndum a Junts para conseguir los apoyos y ser investido. "Feijóo no está dispuesto a ser presidente a cualquier precio", ha añadido. "Queremos cambiar el guion de la política española", ha afirmado.

Finalmente, sobre la propuesta del PNV para modificar el modelo territorial, Sémper ha señalado que "el PNV saca a pasear estos temas en periodos preelectorales". "Luego, durante la legislatura no hablan de ello, como ustedes han tenido oportunidad de conocer", ha afirmado Sémper, en referencia al horizonte electoral del País Vasco. "Con respecto al contenido, no hay nada nuevo: son eufemismos que van cambiando en función del momento; creemos que la Constitución no debe ser reinterpretada, tenemos que recuperarla en sus principios, los principios de la convivencia y la concordia", ha zanjado.