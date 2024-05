España prepara una expresión de «rechazo» a Israel

Las tensiones entre Israel y España por el reconocimiento del Estado palestino han ido in crescendo. Tras el vídeo de este domingo en el que el Gobierno de Benjamin Netanyahu acusaba a España, Irlanda y Noruega de apoyar a los terroristas de Hamás, Tel Aviv ha seguido en la misma senda.

«Los días de la Inquisición han terminado. Hoy en día, el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente , y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia: aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta», aseguró el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz.

El titular de Exteriores español, José Manuel Albares, compareció ayer junto a sus homólogos de Irlanda y Noruega. Después de haber afirmado el domingo que estos ataques por parte de Israel no lograrán amedrentar a España ni al resto de países que han reconocido a Palestina como Estado, Albares señaló que los tres países antes mencionados «en algún momento», expresarán «su opinión de rechazo».

Fuentes diplomáticas explican que España está coordinando la respuesta y que el Gobierno «actúa, pero no sobreactúa». Las mismas fuentes descartan que pueda haber un paso de este tipo hoy martes, día del reconocimiento del Estado palestino, ya que consideran que un gesto de este tipo arrebataría protagonismo a un día que Albares califica como «histórico».

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó la respuesta de Israel a España como «una agresión verbal absolutamente injustificada y extrema». «No le llamaría diplomática a la escalada. Es todo menos diplomática. Algunas de las cosas que he visto son cualquier cosa menos diplomática. Al contrario, es una agresión verbal absolutamente injustificada y extrema que el Gobierno español ya se ha encargado de rechazar», aseguró el político español tras la reunión en la capital comunitaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete.

Desde 1988, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria y Rumanía, reconocen el Estado palestino, al igual que Suecia desde 2014 y Chipre desde 2011. Tras este martes, habrá 12 de los Veintisiete estados de la UE que acepten oficialmente a Palestina con excepciones tan clamorosas como la de Alemania, Francia e Italia, las grandes economías del euro. Se espera que Eslovenia siga los pasos de España próximamente y el Elíseo ha comenzado a mostrarse más proclive a esta medida.

Tanto el titular español como Borrell, aprovecharon la reunión del Consejo de Exteriores de los Veintisiete para pedir a Israel que cumpla la sentencia del pasado Tribunal Internacional de Justicia que le exige el fin de la ofensiva en Rafah de manera inmediata.

Como modo de presión, los países de la Unión Europea han acordado solicitar una reunión del Consejo de Asociación UE-Israel para abordar el respeto a los derechos humanos del Estado judío y su obligación de respetar la sentencia del alto tribunal de la ONU, que Borrell ha calificado como el «núcleo del sistema multilateral internacional».

«Finalmente, los ministros han acordado pedir un Consejo de Asociación con Israel, algo que no fue aceptado en discusiones previas», ha anunciado Borrell. España pidió hace meses utilizar este marco económico y comercial para poner en marcha posibles represalias contra Israel, pero la Comisión Europea no contestó a esta petición que debe recibir el visto bueno por unanimidad de todas las capitales europeas.

Tras estos intentos infructuosos, España también solicitó utilizar este foro para pedir explicaciones a Israel, pero tampoco obtuvo el respaldo del resto de los socios. Tras el bombardeo de ayer y el caso omiso de Israel a la sentencia del pasado viernes, las capitales europeas van progresivamente endureciendo su mensaje.

«El ministro luxemburgués de Exteriores, Xavier Bettel, ha amenazado con sanciones al Gobierno israelí. «Si no tenemos esto, entonces somos como un perro: ladramos mucho pero no mordemos. Si tuviera que decidir, diría que tenemos un ultimátum de 5 días, una semana o 10 días máximo donde hay que cumplir esto... y si no, entonces tenemos que tomar sanciones».