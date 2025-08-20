España sorprende en el ranking mundial de espíritu emprendedor: por delante de algunos países pioneros

Poner en marcha un negocio propio desde cero es, sin duda, uno de los mayores desafíos. Resulta esencial definir con claridad el proyecto, la forma jurídica que adoptará, las vías de financiación y todos los trámites administrativos y fiscales necesarios para hacerlo realidad.

En este proceso, el apoyo de asesores especializados puede marcar la diferencia, sobre todo cuando se trata de la primera incursión en el mundo empresarial. En relación con ello, la compañía Remitly dio a conocer un estudio en el que analizó los países con mayor espíritu emprendedor del planeta. Para ello, se basó en distintos indicadores como la pasión, la perseverancia y el compromiso a largo plazo, factores que conforman la llamada escala grit, creada en la Universidad de Pensilvania (EE. UU.). Este índice no mide tanto el esfuerzo puntual, sino la capacidad de mantener la motivación y la constancia en el tiempo para alcanzar las metas fijadas.

El informe situó a Sudáfrica como líder del ranking, con 46,18 puntos de un máximo de 60. Ciudades como Johannesburgo o Ciudad del Cabo fueron mencionadas como referentes en dinamismo empresarial, donde la determinación y el optimismo definen la forma de afrontar nuevos proyectos.

España, entre los cinco primeros

En segunda y tercera posición aparecen Reino Unido (42,54 puntos) e Irlanda (42,17), mientras que India ocupa la cuarta plaza. Por su parte, España figura en el quinto puesto con 41,13 puntos. Según Remitly, nuestro país sobresale por “la pasión, la creatividad y ganas de hacer las cosas de forma diferente”, especialmente en sectores como la moda o la gastronomía, además de su notable capacidad de reinvención y adaptación a distintas circunstancias.

Con esta puntuación, España se situó por encima de naciones como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil, Grecia e Italia, que completaron el top 10 de países más emprendedores.