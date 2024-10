El Estado Islámico señala a España como colaborador del régimen talibán

El Estado Islámico (Daesh, Isis) incluye a España en un cartel difundido a través de su canal Al Azaim, de su franquicia en Afganistán y Pakistán (ISPK), una de las más peligrosas de la banda yihadista, como país colaborador del régimen talibán, su principal enemigo.

Aunque nuestro país es uno más de los incluidos en dicho panfleto, no es una amenaza que no deba ser tenida en cuenta, dados los proyectos de esta franquicia de extender su terrorismo a Occidente, Europa y Estados Unidos principalmente.

El pasado mes de agosto, tal y como informó LA RAZÓN, al Azaim distribuyó una publicación en la que consideraba que España, Al Andalus, es una tierra musulmana ocupada por los kuffar (infieles).

Semejante atrocidad histórica sólo puede ser mantenida por un inculto fanático y no habría que prestarle mayor atención si no fuera escrita por la cuadrilla de asesinos que se agrupan bajo las siglas del Estado Islámico (Daesh, Isis). Para estos individuos, en la Península Ibérica no ocurrió nada antes del 711, en que comenzó la invasión musulmana. Para ellos, debía ser una tierra baldía, por la que ni siquiera habían pasado los romanos y otras culturas.

También en esta publicación incluían las banderas de los países que formaron la coalición que derrotó a su “califato”, la española por su puesto, pero también la austriaca en una coincidencia con el intento de masacre que planeaban en los conciertos que en aquellos días iba a protagonizar en Viena la cantante Taylor Swift.

En un llamamiento para que cometan atentado contra esas naciones, se formulan una serie de preguntas: ¿No ves las alianzas y atrocidades de los kuffar contra la Ummah islámica? ¿No ves que se están cometiendo atrocidades en el mundo musulmán por parte de los kuffar? ¿No ves que el honor de las hermanas musulmanas está siendo violado por los kuffar? ¿No ves que los kuffar nos están insultando a nosotros, a tus cosas sagradas y a los rituales islámicos?. Y una larga perorata en la que incluían la mención expresa a España.

“¿No sabes lo que les está sucediendo a las hijas de tu Ummah allí y no sabes cómo en el Islam se debe tratar a estos vergonzosos invasores? ¿No eres tú un hijo de esta nación? ¿Acaso esta Ummah y esta tierra islámica ocupada no tienen algún derecho sobre ti, no se sienten atraídas hacia ti por la emigración y la Yihad?”.