Estos son todos los personajes que han pasado por la cárcel de Soto del Real: de Bárcenas a Víctor de Aldama o Santos Cerdán

El Centro Penitenciario de Soto del Real (Madrid) ha vuelto a ser noticia después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, haya decidido mandar a prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García.

El magistrado, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones, ha decidido enviar a prisión provisional sin fianza a los ex militantes socialistas, ahora investigados en las pesquisas del 'caso Koldo'.

Además, la prisión de Soto del Real siempre se ha conocido como la "cárcel VIP", ya que por ella han pasado numerosos presos mediáticos y de alto perfil, entre los que se encuentran políticos o futbolistas, entre otros.

Todos los políticos que han pasado por Soto del Real

Ubicada a unos 40 kilómetros al norte de la capital, en el kilómetro 3,5 de la carretera M‑609, la prisión se ha convertido en el destino habitual para condenador y detenidos por casos de corrupción, además de por otros delitos económicos, mientras esperan juicio o cumplen condenas provisionales.

Uno de los casos más sonados fue el de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, quien ingresó en Soto del Real en 2013 por su implicación en el 'caso Gürtel', una de las mayores tramas de corrupción política en España. Relacionados con este caso también pasaron por allí Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, más conocido como 'El Bigotes'.

Otro nombre destacado en cumplir condena en la "cárcel VIP" fue el de Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, que fue condenado por el caso de las tarjetas "black" de Caja Madrid y Bankia, además del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, antes de su fallecimiento.

Por ella también pasaron figuras clave de la 'Operación Lezo', como el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Además, también ingresaron en Soto del Real personas implicadas en el procés catalán, como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes independentistas, aunque su estancia fue temporal antes de ser trasladados a centros penitenciarios en Cataluña. A ellos se les suma el actual secretario general de Junts, Jordi Turull, o el de ERC, Oriol Junqueras.

El exdirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", abandona la cárcel de Soto del Real en 2011 Kiko Huesca Agencia EFE

Por allí también pasó por allí Iñaki Urdangarin, exmarido de la infanta Cristina, aunque solo estuvo unos días antes de ser trasladado a la cárcel de Brieva (Ávila) -a un módulo aislado, puesto que ese centro es solo de mujeres- tras ser condenado por el 'caso Nóos', relacionado con desvío de fondos públicos.

Fuera del ámbito político, también ha habido figuras mediáticas como José Enrique Abuín Gey, conocido como "El Chicle", autor confeso del asesinato de la joven Diana Quer, y cuyo paso por Soto del Real fue parte de su proceso judicial.

A la larga lista de personas que han pasado por el Centro Penitenciario Madrid V se suman Víctor de Aldama, Jordi Pujol, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, o el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell.

Santos Cerdán, el último prisionero 'VIP'

Santos Cerdán fue el último político que ingresó en la cárcel Soto del Real después de que el 30 de junio de 2025 el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenase su prisión provisional comunicada y sin fianza al estimar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas en el marco del caso de supuestas adjudicaciones irregulares.

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real Rodrigo Jiménez Agencia EFE

De esta manera, Cerdán permaneció allí hasta el pasado 19 de noviembre, cuando fue puesto en libertad provisional tras considerar el juez que el riesgo que motivó su ingreso había quedado "seriamente mitigado".

A su salida, acompañado de su abogado, denunció la existencia de "mentiras" y "manipulaciones" en torno a los informes que sustentan la investigación, y se declaró confiado en que "la verdad se imponga" en el proceso judicial.