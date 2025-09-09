El PP exige la dimisión de García Ortiz: "Es una obligación moral y ética"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha exigido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que presente su dimisión ante la Fiscalía ya que fuera de la presunción de inocencia "es una obligación moral y ética".

En su comparecencia en la Cámara Baja, justo antes de abandonar la sala, ha estallado la noticia sobre que el fiscal general del Estado tendrá que someterse a un juicio oral. Como última intervención desde las filas populares se ha señalado que "no se pueden investigar delitos, estando imputado" por un el presunto delito de relevación de secretos de García Ortiz contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Sin abandonar la postura que ha defendido el Partido Popular desde que saltase el escandalo el pasado curso político, Muñoz ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la dimisión del fiscal general del Estado. "Es lo que ocurriría en un país democrático", ha lamentado, aseverando que era un paso previsible en la carrera judicial.

El Gobierno confía en su inocencia

De la misma manera, en la Junta de Portavoces del Gobierno, que ha estado centrada en la tensión que se ha aumentado entre Israel y España, la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, no ha cambiado la posición del Ejecutivo y ha refrendado su confianza en la inocencia de Álvaro García Ortiz, pese a la declaración que realizará en el banquillo de los acusados.

Las declaraciones siguen la línea marcada desde Ferraz en el mes de julio, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su respeto y confianza en el trabajo del fiscal general del Estado. En la misma línea, Pilar Alegría ha terminado su exposición aseverando que el fiscal general del Estado, ha "defendido la verdad" contra los delitos en sus actuaciones judiciales.