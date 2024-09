El PP exige "explicaciones urgentes" al Gobierno y "dimisiones" si hubo "coacciones" a Edmundo González en la embajada de España

El Partido Popular no da un paso atrás y ha reiterado que Ramón Santos, fue "testigo" de las "coacciones" del régimen de Nicolás Maduro el líder opositor venezolano, Edmundo González, en el consulado español, al tiempo que ha vuelto a reclamar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "muchas explicaciones".

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, hizo estas declaraciones este viernes en Córdoba después de que el propio Edmundo González aclarase ayer en un comunicado que "no fue coaccionado" por el Gobierno de España para su exilio. El responsable de exteriores del PP, Esteban González Pons, acusó en la mañana del jueves al Gobierno de estar "implicado en el golpe de Estado en Venezuela".

Bendodo no entró en el contenido del comunicado de González Urrutia y reiteró que el Gobierno, si fuera "serio", buscaría "liderar un frente internacional para facilitar el cambio político en Venezuela y no hacer todo lo contrario, que es frenar esta posibilidad" a pesar del mandato del Congreso, Senado y Parlamento Europeo. También ha apuntado que "el embajador de España en Venezuela ha sido testigo de coacciones y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido". En este caso, apunta que hay "una clave de bóveda" con "tres Rodríguez implicados": Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; y José Luis Rodríguez Zapatero. "De los Rodríguez venezolanos no esperamos absolutamente nada. Ahora bien, del que fue presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que estuvo en contacto con el Gobierno de España y que estuvo en el ajo de toda esta cuestión debería dar muchas explicaciones", remachó.

El dirigente ha vuelto a reclamar el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela. "Si Feijóo fuera el presidente del Gobierno, España ya reconocería a Edmundo González como presidente electo de Venezuela". Por ello, ha reclamado al Gobierno que lidera un frente internacional para facilitar el cambio político y desponer al dictador que perdió las elecciones y ha reclamado la dimisión del embajador de España que fue testigo de las coacciones al líder opositor del chavismo.

Con ello, les ha instado a aclarar "en nombre de quién negocia con el gobierno de Venezuela", si percibe "un beneficio económico por el trabajo que hace" y quién "le paga", y "cómo ha actuado él" en este caso. "¿Mandó a alguien a que fuera el que propiciara este encuentro y la firma de ese documento?", preguntó Bendodo antes de remarcar que este caso es "una indignidad" y que "algún día sabremos" todo.