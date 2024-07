El PP exige a Óscar Puente que haga la auditoría que prometió en Transportes tras las dos imputaciones

Los populares acorralan al ministro de Transportes después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno haya acordado imputar a dos altos cargos del Ministerio de Transportes en el "caso Koldo", en el que investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, anterior asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha reclamado al ministro de Transporte que "siga su instinto". En un mensaje, a través de sus redes sociales, se ha dirigido a Óscar Puente a quien le ha reclamado que cumpla con la auditoría que en su día prometió que haría en el Ministerio. "Supongo que entre tanto caos ferroviario se te ha acumulado el trabajo", le ha escrito. Además, le ha recordado que ya puede empezar a hacer "la auditoría que prometías. Hoy ya tienes a dos imputados de tu Ministerio por la trama. Ya sabes, sigue tu instinto y “haz lo sencillo: fuera y ya está”.

La portavoz de los populares incluye en su cuenta de X -antiguo Twitter- las declaraciones del ministro de Transportes en una entrevista en La Sexta donde aseguraba que para él sería muy "cómodo" echar al subsecretario, a quien se hubiera hecho una foto con Koldo, al que se ha tomado un café... "y ya está". Sin embargo, dijo que "me parece que no es forma de actuar. Lo lógico es esperar al avance de la justicia, a ver a dónde llegan; porque de momento no están ni denunciados, ni se les ha tomado declaración. Y, cuando se sepa algo más, si es que hay alguna implicación, se tomarán las medidas que procedan. Pero en este caso no hay ninguna razón, más allá que la periodística, de prescindir de persona que están haciendo bien su trabajo", dijo.

También el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha recordado en sus redes sociales que hay ya "dos imputados más" en la trama del "caso Koldo" mientras ha pasado ya "otro mes sin saber nada de la auditoría que Óscar Puente dijo que iba a hacer en Transportes". "Otra muestra de que la corrupción es el presente y el pan de cada día del PSOE.Otra noticia de la que Sánchez dirá que es el mundo conspirando contra su persona".