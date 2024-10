FAES dice que el "caso Errejón" muestra la "hipocresía" de la izquierda

La fundación FAES ha asegurado este viernes que las acusaciones de mujeres al hasta ahora portavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, por acoso sexual y maltrato psicológico, evidencian la "hipocresía" de la izquierda y las "vergüenzas" de la coalición de Gobierno de PSOE y Sumar.

La fundación que preside José María Aznar arremete contra los argumentos ofrecidos por Errejón culpando al neoliberalismo de su comportamiento con las mujeres. "'He sido muy malo, muy neoliberal'. Felicidades por tu autocrítica", exclama FAES, que critica su "discurso alambicado" asegurando que "la culpa es del patriarcado" y que "el ambiente neoliberal te acaba descarriando", según apunta en una anotación en su web.

FAES subraya que, entre la vieja y la nueva izquierda, hay una constante: "La hipocresía. No solo en la anécdota de los comportamientos individuales: la “persona” y el “personaje”, que diría Errejón. No, entre el discurso y la acción política". Advierte de que es bastante "insostenible" pasarse la vida denunciando que en la sociedad burguesa cualquier vínculo humano está mediado por la dominación y luego lloriquear por haberte quedado “sin chófer ni secretaria”, en referencia al exministro José Luis Ábalos. Tilda también de "bochornoso" el hecho de llamar “indecente a un rival político, armar una moción de censura invocando la regeneración y acabar siendo incapaz de responder a la pregunta de si “uno” se ha reunido o no con Víctor Aldama".

Asimismo, destaca que "si se repasan las vergüenzas de la coalición escandalosa que nos gobierna, es difícil no cuestionar los baremos éticos de la mayoría parlamentaria que la sustenta, sin dejar por eso de admirar el tamaño de sus tragaderas". Asegura que "la izquierda siempre tiene a punto el endoso de toda responsabilidad a las “estructuras” sociales. La “violencia estructural” de Galtung es como el Soy rebelde de Jeanette: “Porque el mundo me ha hecho así”" o al menos considera la fundación que preside Aznar que eso es "lo que sugiere el comunicado de dimisión de Íñigo Errejón –tanto discurso alambicado para acabar con semejante pieza póstuma–: que la culpa es del patriarcado, y que, ya se sabe, el ambiente neoliberal te acaba descarriando".