Feijóo anuncia movilizaciones, pide que Sánchez comparezca en el Congreso y denunciará al CIS

Un día después del anuncio de "me quedo" y la no dimisión de Pedro Sánchez, tras pasar cinco días deshojando la margarita y "reflexionando" sobre su futuro al frente del Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el Grupo Parlamentario popular de Congreso y Senado para valorar lo que, desde un primer momento, tildó de "teatro" y "estrategia" advirtiendo, incluso, del "peligroso" discurso de Sánchez con el que ahora intenta "colar un cambio de régimen por detrás".

En la sala constitucional de la Cámara Baja, donde se honra a los padres de la Carta Maga y la separación de poderes, Feijóo aseguró que "hoy más que siempre venimos a reeditar nuestro compromiso con los valores democráticos y constitucionales de España", unas palabras que fueron muy aplaudidas por sus parlamentarios.

El líder del PP confesó que al Grupo Popular no les sorprendió la "actuación" que Sánchez ha hecho ni tal y como ha ocurrido. "Hemos asistido a un nuevo capítulo de su película, con peor guion y unas consecuencias muy dañinas" para el país, dijo. Insistió en el "bochorno" que ha causado la escenificación del jefe del Ejecutivo mientras "buscaba una mayoría de aprobación que no ha logrado". Esto, relató, ha dañado al país, por llevar a cabo una estrategia y seguir dedicando los impuestos de los españoles para propaganda política además de usar medios públicos al servicio de una sola persona como ha ocurrido con el CIS y RTVE, señaló. Sin embargo, Feijóo aseguró que lo que más le inquieta es lo que "se esconde detrás de las amenazas" de Sánchez. Consideró que lo honroso de un presidente del Gobierno hubiera sido retirarse y, sin embargo; "lo que ha hecho es anunciar que va a perseguir a todo el que ose a cuestionarle. De falso perseguido a verdadero perseguidor: jueces, periodistas o cualquier ciudadano que lo haga y propone expulsarles de la legitimidad democrática" algo que tildó de "muy grave". El "ridículo" de la función de Sánchez afirmó que es algo que "salta a la vista", pero reiteró en su advertencia de que "lo grave está en lo que no se ve porque quiere que España sea su monólogo permanente" mientras "habla de la verdad quien más miente; habla de sentimientos para responder a su conflicto de interés y habla de democracia" quien más la ha torpedeado.

Feijóo volvió a exigir a Sánchez que rectifique ante los bulos vertidos sobre él y diagnosticó que "la fortaleza de la democracia es su debilidad". Avisó de que "va a por la libertad de los españoles para perpetuarse en el poder". Un poder que dijo busca "sin control: sin control de la ley, ni de la justicia" y con la intención de controlar a los "medios que no sigan su dictado y de cualquiera que ose a contradecirle". Cuarenta y seis años de democracia son muchos, apuntó el líder del PP que dijo que "no lo vamos a permitir" que acabe con ella. "No le ha salido bien ni le va a salir bien. Tendrá por delante la respuesta que merece, la defensa de la libertad a la que este país no está dispuesto a renunciar", advirtió.

Para el líder del PP esto trasciende mucho más allá de la simplificación de bloques de partidos, y no va ni si quiera de un gobierno u otro, ni de un presidente peor o mejor, sino que va de "el país que somos y el que queremos ser. No es el de una sola persona sino el de 48 millones de españoles con iguales derechos".

Estar "alerta"

En este contexto Feijóo ha pedido a su grupo parlamentario que "trascendamos de nuestras propias siglas,estar más alerta que nunca para que no pongan la mano sobre nuestras libertades y defender también los derechos de nuestros mayores críticos. Hoy somos nosotros, mañana podemos ser ellos". Consideró que el "único amor" que tiene Sánchez "es así mismo y el único miedo que tiene es a perder lo único que le importa, la presidencia del Gobierno". Auguró que todo responde a lo que Sánchez ya conoce y lo que los españoles conoceremos dentro de poco tiempo: "Cree que la única forma de conseguirlo es amordazando a cualquier discrepante, denunciante".

Sobre la persecución a los medios críticos el líder del PP hizo una cerrada defensa a la libertad de prensa. Apuntó que también hay algunos medios que critican al PP, algo que dijo "no le gusta", pero "es lo que hay" y alzó la voz para denunciar su "no a insultar a ningún periodista como hacen los ministros, no a pedir campañas orquestadas contra ellos, no a que militantes socialistas dirijan medios públicosy sí a la prensa libre en España". Pidió a sus parlamentarios ser "contundente" con todo esto y evitar que coloque Sánchez "un ladrillo más de su muro" que construye para perpetuarse y esconderse mientras busca que todos "se callen".

Feijóo está convencido de que a Sánchez no le importa nada con tal de no dar ninguna explicación sobre lo que le afecta en la Fiscalía Europea, en la Audiencia Nacional y en Plaza de Castilla. "Fracasará, que lo tenga claro. Al aceptar el criterio de un juez o de un periodista solo si le da o no la razón ya tiene una condena ética inequívoca".

"Frenar los atropellos de Sánchez"

Garantizó que en el PP "no nos vamos a callar ante la corrupción económica que se está conociendo", no nos quedaremos quietos ante la institucional con la que pretende taparlo todo y "si se encuentra con fuerzas para seguir nosotros las tenemos para seguir defendiendo la igualdad, la libertad y la libertad; más que nunca". Por ello, anunció una serie de medidas: ante las amenazas de degeneración democrática pidió a su grupo parlamentario redoblar los esfuerzos con una oposición que fiscalice al Ejecutivo. La primera decisión ante la reiterada ausencia de explicaciones es que el PP ha registrado una solicitud de comparecencia del Gobierno y si sus socios la protegen "comparecerá ante el Senado y tendrá que dar la cara cuantas veces sea necesario para responder a nuestras preguntas". También, todo lo que no quiera facilitar abiertamente lo harán reclamándolo ante la comisión de investigación del Senado.

Ante un gobierno paralizado, con un Palacio de La Moncloa "convertida en un decorado de un mitin" y una RTVE tomado por una militante socialista; más el CIS, donde dijo "la manipulación institucional es intolerable" el líder del PP anunció que su partido presentará una denuncia contra el barómetro de Tezanos por usarlo en contra de los intereses generales.

España forma parte de la UE, regida por el Estado de Derecho y se felicitó de que "siempre podrá contar contra cualquier ataque" y mostró su agradecimiento por el apoyo "incondicional" al Estado de Derecho que le han traslado Manfred Weber y Úrsula Von der Leyen ante el "teatrillo" de Sánchez. "Si alguien cree que la UE se cruzará de brazos, se equivoca".

Sobre "regeneración" recordó que el PP ya presentó un documento que puso a disposición del Gobierno de España, de las Cámaras y de los españoles un plan que no obtuvo respuesta por parte del Ejecutivo que "ni se atrevió a decir en qué no está de acuerdo". Feijóo indicó que van a ampliar este documento para "blindar el periodismo libre, protección de la justicia, prohibir cualquier tipo de lawfare, garantizar los derechos de la oposición, reforzar las condiciones de transparencia que se aplican al entorno familiar para prevenir cualquier conflicto de intereses" y, si Sánchez quiere "degeneración democrática, nos tendrá en frente; ahí no".

Unir el voto ante el 9J

Sobre las elecciones europeas, el líder de los populares se mostró convencido de que Sánchez las utilizará para sus desmanes, por eso tenemos que "ganar desde el Congreso y Senado" por lo que pidió a los dirigentes de cada localidad, autonomía, tenemos "que ganar juntos" mientras Sánchez busca dividir a los españoles en dos, apelando a su lado del muro y pidió movilizar, transmitir a los españoles que se juegan mucho, empezando por parar a los que quieren parar estos atropellos llamando a unir el voto ante la única alternativa posible, la del PP porque "todo lo demás es dividir y, en consecuencia, facilitar que se quede los que se tienen que ir".

El líder del PP recordó las veces que salieron a la calle para defender la libertad y "él ha respondido atacando la libertad" por lo que garantizó que "nos volveremos a ver en la calle" porque "quiere un país que no le dé réplica, pero "la tendrá en la calle, en la justicia, en las urnas. Trabajaremos por la libertado como lo hicimos por la igualdad y tendrá que escuchar nuestro clamor".