Feijóo citará a Sánchez en la comisión sobre el "caso Koldo" si no aclara los hechos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en sus trece de averiguar qué vinculación tiene Pedro Sánchez y su Gobierno con el "caso Koldo". A su juicio, el jefe del Ejecutivo debe "explicar por qué en la mitad de su Gobierno, su partido y su entorno está ocurriendo esto", pero lejos de eso, se limita a "insultar y calumniar". Por todo ello, ha reiterado que "si no responde", le harán responder incluso "si tiene que ser en la comisión de investigación".

Así lo ha manifestado el líder del PP durante una entrevista en "Espejo Público", en la que ha alejado la posibilidad que se deslizaba en los últimos días de que el PP también llamar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. "No me gusta llamar a la mujer del presidente, no es mi forma ni mi estilo. Pero él tiene que dar explicaciones. Si no, adoptaremos la decisión que consideremos más oportuna en defensa de los derechos de los ciudadanos", ha apuntado. Es más, "no tengo ningún interés", explicaba Feijóo, quien ha señalado que si bien la mujer de Sánchez tendrá que dar cuenta de las actividades que consiguió tras ser la mujer del presidente, "el problema es el conflicto de intereses de su marido".

Hay que recordar, que por el momento, el PP ha llamado a comparecer a al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por los contratos de sus gobiernos en las Islas Canarias y Baleares respectivamente con la empresa central de la "trama Koldo" en plena pandemia.

Férrea defensa de Díaz Ayuso

Núñez Feijóo ha insistido en que Sánchez puede evitar ese escenario si, en vez de "poner el ventilador" y "embarrar" apuntando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diera explicaciones. En este sentido, el líder del PP ha querido centrarse en el "señalamiento" orquestado desde el PSOE contra la presidenta madrileña por la imputación a su pareja por presunta corrupción.

El presidente del PP ha defendido a Díaz Ayuso, subrayando que "no tiene ni un solo atisbo de irregularidad en sus actuaciones políticas".ç

¿Referéndum pactado?

El líder del PP ha dejado claro también que en España no cabe referéndum "ni a la canadiense ni a la escocesa" y ha recordado que el Gobierno impulsó la ley de amnistía para no hablar de independencia y "olvidar" el 'procés' cuando está "en su grado máximo" en este momento. Además, se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a "sacrificar" al candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, para seguir en el Palacio de la Moncloa.

"Illa, con todos los respetos, hacia el personaje, pues la verdad es que no va a tener un gran protagonismo porque al final, que Puigdemont sea o no presidente, no va a depender del señor Illa, va a depender de que lo necesite el señor Sánchez", ha advertido, para añadir que Sánchez "sin los votos de ERC, Junts y Bildu, deja de ser el presidente del Gobierno".

Por eso, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo está "dispuesto a sacrificar a cualquiera", incluido Illa, porque "los hechos así lo demuestran. "El PSOE no existe prácticamente en las comunidades autónomas. El señor Sánchez tenía un poder territorial importante y hoy es un poder territorial testimonial", ha apostillado.