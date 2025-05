Feijóo convoca el Congreso Nacional del partido para julio porque no se "fía" de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, activará de inmediato la maquinaia electoral. Convocará el Congreso Nacional para el próximo mes de julio. El partido adelanta así el cónclave popular un año ante la previsión de que pueda haber un adelanto electoral. "Este Gobierno está en su cuenta atrás, dure lo que dure", es el vaticinio del líder popular.

Una cita con la que el líder de la oposición activa el "contador del cambio", según ha anunciado y con la que cuenta con el aval de la práctica mayoría de presidentes autonómicos, que incluso, le habían empezado a animar, como es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le había pedido "acelerar" el proceso ante los rumores. En privado, presidentes territoriales habían reconocido previamente que "cuanto antes mejor", e incluso reconocían que era una decisión acertada para preparar al partido ante la situación política del país. "El desastre del Gobierno requiere que el PP esté preparado", explicaban.

La decisión ha sido comunicada a los presidentes autonómicos a los que había reunido este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional. A Génova han acudido los presidentes autonómicos de Aragón, Murcia, Extremadura y Andalucía. "Porque no me fío de Sánchez debemos estar preparados", ha confesado a sus líderes autonómicos y comité de dirección presente en la reunión. "España necesita futuro y es ahí donde estará el PP. Tenemos que salir de esta trampa política que lo ha convertido todo en absurdo e inútil. Tenemos que activar el modo futuro al cien por cien porque no hay un solo minuto que perder. Hay mucho que hacer y hay que empezar ya", ha apremiado a los suyos.

El próximo lunes, el PP reunirá a su Junta Directiva Nacional para someter a consideración la celebración del Congreso extraoridnario que se celebrará en madrid los próximos 5 y tiene por objetivo "activar el partido", en palabras de Feijóo. "Vamos a prepararnos para hacer frente en las urnas a Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de Gobierno definitiva". Para el líder popular, "España necesita con urgencia un tiempo nuevo" .

El presidente del PP ha asegurado que la decisión que ha tomado ha sido "meditada" desde hace tiempo y que toma ante la confirmación de un Gobierno "en decadencia y colapsado". España necesita con urgencia un tiempo nuevo y tenemos que estar listos para liderarlo”, afirma el presidente del PP, quien ha confirmado que se actualizará la ponencia marco del partido, esto es los estatutos y también la parte política. "Llegaremos con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España".