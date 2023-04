Feijóo presentará su plan de vivienda en el que incluirá un aval del 15% para jóvenes

La nueva Ley de Vivienda pactada por el PSOE y sus socios parlamentarios derivará en una mayor intervención del mercado del alquiler de la que ya había puesto en marcha el Gobierno con medidas como limitar las subidas de los precios del alquiler un 2% este año. El Partido Popular considera que la propuesta del Ejecutivo es "oportunista" y el portavoz de campaña, Borja Sémper cree que a Pedro Sánchez los problemas de vivienda "no le importan lo más mínimo" porque, apuntó, existe un Plan estatal que proponía la construcción de 20.000 viviendas sociales y que el presidente del Gobierno anunció en Extremadura en 2021 del que no se ha hecho "nada".

Sémper tiró de datos oficiales y recordó que, según estos, se han construido sólo entre 80-90 en Badalona. Por ello, ve en el anuncio un claro oportunismo. “Ahora, en periodo electoral, se nos habla de que se van a construir otras tantas decenas de miles de viviendas. No es que no sepamos qué creer, sino que todo es un disparate. Sánchez cree que puede engañar a todos todo el tiempo”. Indicó que, en el tema de la vivienda debería comportarse con más rigor con los ciudadanos por lo que tildó de “burla” el nuevo anuncio que “juega con la preocupación de la gente más joven”.

También arremetió contra "otro de los conejos que se saca de la chistera" Sánchez tiene que ver con la a Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ha vendido 118.000 viviendas y ha alquilado sobre 6.500. “Ha podido vender y alquilar las viviendas que el mercado absorbe”, puntualizó el portavoz del PP. Y se preguntó: "¿Cuáles son las que no puede vender ni alquilar? Las que el mercado no absorbe, las que llevan cerradas muchos años, las que al mercado no le interesan... Saben que el 60% de las viviendas que están en manos de Sareb son las que no interesan” porque muchas de ellas están en zonas donde no hay tanta presión o demanda. “La alternativa es ser serios".

Frente a la ocurrencia y al humo, Sémper anunció que el PP ofrecerá un Pacto Nacional por la Vivienda y será esta semana, posiblemente mañana cuando el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo presente ante los medios una propuesta sobre la que vienen trabajando con expertos y que va a tener como eje el estímulo y el incentivo centrado en las rentas bajas y la gente más joven.

El portavoz de campaña no quiso anticiparse a qué medidas recoge este texto aunque adelantó dos de ellas. El PP propone un aval en materia de compra para la gente joven de un 15% para la compra de la primera vivienda ya que, apuntó "se ha demostrado que es eficaz". Y, en materia de alquiler, avalar el coste de la fianza del alquiler que imponen los propietarios a la gente más joven y rentas más bajas. Otra de las medidas que recoge su propuesta está la de seguir promoviendo la agilidad de los expedientes administrativos. También, incluyen algo que le falta a los "numerosos anuncios" que ha hecho Sánchez. El PP hará hincapié en la "escandalosa ausencia" que no recoge el texto del Gobierno y es la de plantear medidas contra la okupación de viviendas.