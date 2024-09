Feijóo propone incrementar hasta las 26 semanas los permisos de paternidad y maternidad para las familias monoparentales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto que se incrementen los permisos de paternidad y maternidad hasta las 26 semanas para las familias monoparentales, una iniciativa enmarcada en el debate abierto entre los populares para hablar de conciliación y de los bajos datos de natalidad en España.

En un acto celebrado en la capital aragonesa con motivo del Día del Afiliado del PP en la región, Feijóo se ha comprometido a aumentar las semanas de los permisos de paternidad y maternidad para familias con un solo padre o madre si llega a ser presidente del Gobierno. También ha prometido que se reconozca a este tipo de familias como numerosas y a aumentar la deducciones fiscales por tener hijos hasta los 1.800 euros.

Destacó que "hay distintos tipos de familia y por eso todas las familias caben en nuestro partido, porque somos un partido popular. En caso de las familias monoparentales, nos comprometemos a incrementar los permisos hasta las 26 semanas", ha afirmado el líder del PP, apelando a que medidas como esta forman parte de "la política útil" que busca "soluciones a los problemas".

Feijóo ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "la política no es estar un rato en el Gobierno" y que tampoco es "un pasatiempo", sino más bien "un compromiso diario con los problemas de la gente". Por ello, ha reafirmado la apuesta de su partido dar "los debates de nuestro tiempo", entre ellos la conciliación.

Sobre su propuesta de concentrar la jornada laboral en cuatro días con horarios de hasta nueve horas y media, el presidente del PP ha ironizando con que "algunos" se hayan "molestado" por que su partido haya hecho una propuesta de este tipo. "Sé que ha molestado a algunos que hablemos de conciliación. Tanto les ha molestado que no tienen claros y criticarnos. Y por eso lo hacen las dos cosas a la vez. Tanto les ha molestado que no saben si decir que trabajamos para los empresarios o nos oponemos a ellos", ha declarado Feijóo. Asimismo, advirtió de que "nadie" les "va a imponer" de qué pueden hablar en su partido y de qué no pueden hablar. "Tampoco nadie me va a convencer de afrontar los problemas muy complejos con fórmulas muy simplistas, porque eso se lo dejamos al Gobierno de España", ha apuntado.

Por otra parte, Feijóo ha alertado de que España tiene un Gobierno "insostenible" que aboca al país "directamente hacia la decadencia" al estar sin presupuestos, "cercado por la corrupción y rehén de sus socios y sus mentiras".

Por ello ha señalado que España merece un Gobierno que tenga capacidad de aprobar leyes, que "no haga favores a unos privilegiados y libre de abusos de poder y sospechas de corrupción". En cambio, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga al frente de un Ejecutivo "sin presupuestos, sin leyes, cercado por la corrupción y sus mentiras", algo de lo que, a su entender, no hay precedente en Europa.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que afirmó "hay mucha gente que si volviese a tener ahora la oportunidad de votar, votaría al PP" porque "sabe que este país no puede seguir así y porque sabe que somos el único partido que representa el cambio y la alternativa".

Así lo apuntó durante su intervención en el acto del afiliado del PP de Aragón en Zaragoza donde destacó que su formación "representa a la mayoría de los españoles" porque "desde hace dos años hemos ganado todas las elecciones".