Feijóo ve a Sánchez inhabilitado: "La sentencia implica a quien lideró este bochorno"

"El señor García Ortiz ha escrito una página negra en la historia de la democracia española". Por primera vez, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el Tribunal Supremo. A dos años de inhabilitación. "La tinta, se la ha proporcionado Pedro Sánchez". Para Alberto Núñez Feijóo, la sentencia conocida este jueves -"un antes y un después"-, también "implica a quien lideró este bochorno institucional".

A la espera de leer el fallo, "parece que [el todavía fiscal general]no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Y participó con ciega obediencia en una operación política contra una presidenta de una comunidad autónoma. Es decir, antes que servir a los intereses generales de los españoles, escogió defender a los intereses partidistas y hacerlo por encima de la ley".

Con un "mínimo de decencia", no habría "otra salida que la dimisión del presidente y la devolución de la voz a los españoles, para decidir qué futuro quieren". Y precisamente, "por eso", el líder popular ha vaticinado que Sánchez "no la tomará". Palabras que ha pronunciado en una declaración institucional desde Génova 13. Parapetado, como en las ocasiones solemnes, por las banderas de España y Europa.

Voz grave y rictus serio para no restar gravedad a la crisis institucional que ha descrito. "El fallo condena al fiscal general del Estado por una conducta rigurosamente incompatible con la dignidad de su cargo. El fiscal general del Estado es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado". Quien debía "proteger el delito, lo cometió". Y quien debía "proteger a los ciudadanos por encima de todo, se saltó y vulneró sus derechos".

Núñez Feijóo ha mostrado su "respeto" por los magistrados del Supremo. "Igual que si la sentencia hubiera sido diferente". Todos ellos, ha denunciado, "han sido sometidos a presiones inadmisibles por parte del Gobierno", hasta convertirse en "objeto de ataque de los ministros". También ha recordado a "todos los fiscales que ejercen su labor cada día desde el respeto a la ley". Porque la institución "es mucho más que su cabeza visible". Es más, ha apuntillado, los fiscales "son víctimas de lo que está ocurriendo".

La tesis expuesta por el presidente popular es que la "responsabilidad jurídica" recae sobre García Ortiz, pero no deja exento a Sánchez. "Primero, por haberle nombrado pese a que el Poder Judicial lo consideró no idóneo. Segundo, por haberle mantenido e incluso animado a mantenerse. Tercero, por haber sometido que el fiscal general era inocente y la sentencia debía ser exculpatoria". Y, por último, "por haber criticado abiertamente la decisión del Supremo, algo que supone una injerencia inédita".

Todo esto, ha sintetizado Feijóo, "tiene un nombre: abuso de poder y ataque a la independencia judicial". El fiscal general, ha insistido, "se ha comportado como el fiscal general del Gobierno", lo cual entraña un "enorme peligro". Y es que el actual Gobierno "está convirtiendo España en un lugar donde los ciudadanos deben protegerse de los excesos del poder".

Y todo, ha proseguido, porque Sánchez "necesitaba y sigue necesitando un escudo en la Fiscalía General del Estado porque los frentes judiciales no tienen fin". Lo cual, ha zanjado, "está costando" a España "un alto precio en términos de reputación democrática". La condena, "la pagará el fiscal", pero la "degradación" la pagan ya "todos los españoles".

Sin embargo, Feijóo ha querido terminar con un mensaje de "serenidad y confianza" a los ciudadanos. "Nuestra democracia tiene muchas fortalezas y una de ellas es la independencia judicial. Si el poder pudiese decidir qué ciudadanos tienen derechos y cuáles no, no habría democracia, pero podemos reivindicar que eso no es así en España. En democracia, aquellos que abusan de su poder, acaban siendo condenados".