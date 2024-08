Fernando Clavijo: «La mayor responsabilidad de buscar un acuerdo migratorio es del Gobierno»

Fernando Clavijo (San Cristóbal de la Laguna, 1971), presidente de Canarias, está volcando todos sus esfuerzos en dar respuesta a la peor crisis migratoria que viven las islas. Aun así, parece que está topando con un obstáculo: las dificultades que hay en la política española para llegar a grandes acuerdos de Estado. Clavijo, que en sus esfuerzos por dar solución a la emergencia migratoria ha sido también recibido por el papa Francisco (en enero), atiende a LA RAZÓN pocas horas después de que haya llegado un nuevo millar de migrantes. La situación es límite en Canarias y Clavijo trata de liderar una respuesta de Estado y, para ello, busca un acuerdo entre PSOE y PP que ofrezca una solución estructural, como la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de los menores migrantes entre las autonomías.

¿Qué le parece el viaje de Sánchez a África?

Siempre digo que la acción diplomática es positiva, pero siempre tiene que estar acompañada de realidades y de hechos, como un programa concreto de cooperación y desarrollo, inversiones garantizadas, intercambios empresariales o acuerdos. El viaje por sí solo no va a hacer que este problema se suavice. La realidad la estamos viendo: ayer llegaron 1.000 nuevos migrantes.

¿Qué opina el presidente de un territorio como Canarias, desbordado por la inmigración irregular, de que se vaya a África a ofrecer trabajo? ¿Cree que crea un «efecto llamada»?

No va haber «efecto llamada» porque el «efecto llamada» ya está. Ya están viniendo porque la realidad es que allí no tienen vida, no tienen futuro ni esperanza. Por tanto, insisto, si hay programas de cooperación y desarrollo que favorezcan el crecimiento económico de los países emisores, será positivo porque la gente joven verá futuro. Pero es que recordemos que Sánchez ya anunció, en febrero, con Von der Leyen, una inversión de 500 millones de euros en Mauritania (200 de la Unión Europea y 300 millones de España), y estamos como estamos, batiendo récords de llegadas en 2024. Por tanto, ese dinero destinado tiene que tener luego un impacto y generar una nueva realidad si queremos que funcione. No sé hasta qué punto esto es más una visita protocolaria que la búsqueda de un resultado. Lo veremos en los próximos meses.

Es decir, hasta el momento, ¿la política migratoria de Sánchez no está funcionando?

No. A la vista están los datos. Estamos batiendo récord tras récord. Cerramos el año 2023 con 39.940 llegadas de inmigrantes irregulares y vamos a acabar este 2024 cerca de las 50.000.

El PP acusa a Sánchez de que no tiene plan migratorio. Usted ha hablado recientemente con él. ¿Tiene algún plan?

Ahí no voy a entrar, yo digo que esto no es un problema político ni un problema territorial. Esto es un problema humanitario y creo que tiene que haber un acuerdo. Es imprescindible que se sienten y que haya un acuerdo porque tiene que ser una política de Estado. La modificación de la Ley de Extranjería tiene que ser un acuerdo donde todos nos encontremos porque si se hace la reforma, pero las Comunidades Autónomas no la aceptan, no funcionará. Este es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta España y Europa en los próximos años y requiere de acuerdos.

Hace énfasis en políticas de desarrollo en los países de origen, pero, ¿ve necesario algún otro instrumento más? Hay partidos que defienden el refuerzo de los controles fronterizos.

Como todos los grandes problemas, no tienen una única solución. Tiene que haber muchas soluciones y tiene que ser un conjunto de ellas. Supongo que desplegar el Frontex en la costa africana ayudaría, pero los países africanos no quieren. Por supuesto, ayudaría la cooperación y el desarrollo, dar recursos a Salvamento Marítimo o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No va a haber una solución mágica que va a venir de un día para otro: los canarios tuvimos que emigrar en los años 40 y 50 porque solo había hambre aquí y solo cuando empezó a desarrollarse Canarias, se redujo el flujo migratorio. Lo mismo ocurre con África. Si no se aborda y no se actúa, el problema se irá cronificando, que es lo que está ocurriendo.

Meses después de los 500 millones de Sánchez, ¿por qué cree que no ha funcionado?

No lo sé, pero a lo mejor el dinero se anunció y no llegó. No lo podemos saber. No sé si quedó en un anuncio electoral por las elecciones europeas.

Italia o Grecia han conseguido reducir la llegada de migrantes irregulares. ¿Qué diferencia hay con España?

Nosotros, que hemos estado con el Alto Comisionado y con las instituciones europeas, lo que nos transmiten es que Italia está pagando a Albania para que, cuando se detecten cayucos en el Mediterráneo, se lleven a Albania y no a Italia. ¿Dónde los llevamos nosotros? No sé si reduce la llegada de migrantes irregulares porque luego también pueden llegar a Europa a través de Albania. Nosotros, por el derecho marítimo internacional, los cayucos tienen que llegar al puerto más cercano y el puerto más cercano está en Canarias. Aquí llegan los menores y han dejado a Canarias sola, con casi 6.000 menores no acompañados.

Hay partidos que asocian aumento de la inmigración con aumento de delincuencia. ¿Qué valoración hace de esta asociación en un momento en que Canarias está con una presión migratoria de máximos?

Eso es hacer política con esto. No podemos relacionar inmigración y delincuencia. Hay 15.000 menores no acompañados en España para un país de 48 millones de personas: responsabilizar a los menores de la inseguridad es mezquino. Todo eso es generar miedo y propiciar un discurso xenófobo. Eso es un discurso fascista, me gustaría que estuvieran a pie de muelle viendo cómo bajan niños y niñas, con el miedo en el rostro, gente entumecida, y que piensen que hay niños y niñas que han visto cómo han tirado a sus padres por la borda porque han muerto en la travesía.

Gobierna con el PP, ¿están totalmente alineados?

La postura del Gobierno de Canarias es la postura que comparte el 100% de las fuerzas que lo integran. Además, la postura de Canarias en materia migratoria es una postura de todas las fuerzas, salvo la de Vox. Por tanto, Canarias habla con una sola voz, salvo Vox. Canarias está haciendo una política muy alejada de la crispación y el enfrentamiento. La mayor responsabilidad la tiene el Gobierno de España porque es el que gobierna; la mayor responsabilidad de generosidad y de búsqueda de acuerdos la tiene el Gobierno de España y nosotros estamos facilitando y propiciando que se produzca una sentada entre los partidos.

¿Qué es lo que cree que diferencia a los dos grandes partidos? ¿Es política o contenido?

La diferencia es política, lo que nos separa es muy poco. Pero si se usa la inmigración como arma política arrojadiza, obviamente siempre es más fácil no llegar a acuerdos que llegar a acuerdos. Soy partidario de sentarnos y no levantarnos hasta que haya acuerdo.

Usted está liderando el intento de poner de acuerdo a ambos partidos, ¿qué es lo poco que les diferencia?

Hay que definir cuál es el 100% de las plazas para atender a los menores en las Comunidades Autónomas y que el Estado dé financiación a las Comunidades Autónomas que superen el límite de plazas. En circunstancias extraordinarias, cuando no se puede garantizar la atención del menor ni la escolarización ni el cumplimiento de los derechos internacionales de la infancia, el Estado tiene que intervenir como agente superior.

Justamente, este verano ha sido de récord y todavía queda el otoño, que suele ser la peor época porque es cuando más llegadas se registran. ¿Se sienten respaldados por el Gobierno para afrontar el otoño?

Claramente, no. Nosotros en este asunto ahora mismo nos encontramos solos y absolutamente desbordados y así se lo transmití al presidente Sánchez. No solo tiene que compensar los más de 150 millones de euros gastados para atender este año a los menores no acompañados, que nos ha hecho un roto presupuestario, sino que es necesario un amplio acuerdo.

Para ese acuerdo es necesario el PP. ¿Mantiene un contacto habitual con Alberto Núñez Feijóo?

Con Alberto Núñez Feijóo tengo un trato muy cordial. En toda esta crisis, he hablado en muchas ocasiones con él. También con Miguel Tellado, con quien no tengo ningún tipo de dificultad. Hay que poner documentos encima de la mesa y negociar hasta alcanzar un acuerdo.