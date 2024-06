La Fiscalía pone por primera vez cifras a la Ley de Amnistía: 486 beneficiados y 82 causas judiciales

La Fiscalía General del Estado ha puesto números a la lista de beneficiados por la Ley de Amnistía y de las causas afectadas por la medida de gracia que acaba de entrar en vigor. Según ha informado el Ministerio Público, la ley puede afectar aproximadamente a 486 personas y 82 procedimientos penales actualmente en tramitación.

Según ese recuento, que no es definitivo y es fruto de la petición que efectuó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la Fiscalía de Cataluña, son los juzgados de Barcelona, con 39, los que concentran la mayor parte de procedimientos, seguidos por los de Gerona (19), Tarragona (12) y Lérida (7).

A estos juzgados territoriales se suman las cinco causas que se tramitan en el Tribunal Supremo (TS) -la causa del "procés" que afecta tanto a Carles Puigdemont como al líder de ERC, Oriol Junqueras-, la Audiencia Nacional (el "caso Tsunami" y el de los CDR) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El listado no incluye, aunque también está afectada por la amnistía, la investigación por terrorismo que instruye en el Tribunal Supremo la magistrada Susana Polo contra Puigdemont y el diputado de ERC fugado Ruben Wagensberg por su supuesta responsabilidad en los disturbios contra la sentencia del "procés" en 2019 organizados por la plataforma independentista.

La Fiscalía matiza no obstante que no necesariamente a todos estos procedimientos se les puede aplicar la ley de amnistía, en la medida en que algunas causas están abiertas por delitos "que no se incluyen en el texto legal", como sucede por ejemplo con los delitos de odio.

Los 39 procedimientos focalizados en los juzgados de Barcelona se tramitan en la Audiencia Provincial de Barcelona (5), por delitos de desórdenes públicos, atentado, daños, prevaricación y malversación; los juzgados de instrucción y de lo penal (18) por malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, desobediencia, coacciones, falsedades documentales, revelación de secretos, blanqueo, desórdenes públicos y daños, lesiones y delitos contra la integridad moral, torturas y tratos degradantes; los juzgados de lo penal de Mataró (5) por falsedad documental, delito electoral, resistencia, lesiones, atentados y daños, prevaricación y malversación; y los juzgados de instrucción y de lo penal de Sabadell (2) por resistencia, desobediencia y daños, revelación de secretos y amenazas.

También en los juzgados de la provincia de Barcelona la Fiscalía ha contabilizado causas penales abiertas afectadas por la amnistía (una en cada caso) en otros nueve juzgados de instrucción: Hospitalet de Llobregat, Badalona, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, El Prat de Llobregat (por los altercados durante la toma del aeropuerto convocada por Tsunami Democràtic), Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola del Vallés, Granollers y Terrassa, en la mayoría de los casos por delitos de desobediencia y desórdenes públicos en la jornada del 1-O o durante las protestas callejeras contra la sentencia del Tribunal Supremo.

En Gerona se han localizado 19 procedimientos, la gran mayoría (12) en los juzgados de la capital, por desórdenes públicos, atentado, daños, abandono del servicio, incitación al odio, injurias, delito contra la intimidad, amenazas, falsedad, resistencia y desobediencia). Además, la Audiencia Provincial instruye otro procedimiento por prevaricación, los juzgados de Figueres cinco (entre otros también por delito de incitación al odio) y otro más los de la Bisbal d´Empordà (incitación al odio, coacciones y contra la intimidad).

Los juzgados de instrucción de Lérida (6) y Solsona (1) y los de Tarragona (8), Reus (1), Tortosa (2) y Valls (2) tienen asimismo abiertas causas penales relacionadas con el proceso soberanista, en gran parte por delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia y lesiones.