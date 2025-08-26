El PP fuerza la comparecencia de Puente por el caos de los trenes en España

Primera comparecencia a la vista. Óscar Puente estrenará el curso político en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del caos ferroviario este verano en España. Durante el mes de julio y primeros de agosto, particularmente, se convirtieron en norma las escenas de no dormir -literalmente- en las vías y estaciones de nuestro país, con trenes varados en mitad de la nada y multitud de incidencias que se saldaron con retrasos de horas y horas.

Por ello, el PP registró una petición en la que reclamaba la comparecencia “urgente” del ministro de Transportes. Hoy, en el regreso de la actividad parlamentaria en la Diputación Permanentemente, ante la previsión de que la iniciativa pudiera salir adelante, el PSOE ha anunciado que declarará ante el Pleno del Hemiciclo de forma voluntaria.

Se trata de una estrategia habitual en esta legislatura anómala, en la que el principal partido de la oposición, en no pocas votaciones, puede reunir más apoyos que los dos partidos que conforman el Ejecutivo. Ante esta posibilidad, los socialistas deciden sumarse a los populares para no dar la sensación de debilidad.

