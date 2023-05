Gamarra confirma que Feijóo busca una mayoría suficiente el 23-J para "gobernar en solitario"

La precipitación de las elecciones planteaba al PP el problema de enfrentarse a la amenaza de que Vox, bajo la inercia de los resultados autonómicos y municipales, entrara con más fuerza en el Congreso de lo que los populares esperaban para el mes de diciembre. Tanto es así que ayer, durante la reunión que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo con sus barones, afrontaron una posible investidura en solitario, mientras la exigencia de Vox sigue siendo un Gobierno de coalición.

A juicio de la dirección popular, de darse ese contexto, lo importante es que "no hay alternativa en el otro lado y Vox tendrá que apoyar a Feijóo sí o sí en una investidura, otra cosa será, luego, el día a día". En ese sentido, argumentan también que si el objetivo es echar a Pedro Sánchez, "en las comunidades y ayuntamientos pueden jugar a entrar en el gobierno, pero a nivel nacional, no".

Y esta es la línea que ha marcado este miércoles en el programa "Espejo Público", la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha manifestado que "en estas elecciones generales, desde el PP salimos a ganar para gobernar, para hacerlo con solidez, con estabilidad, desde la moderación y desde la serenidad". Asimismo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas, con el objetivo de que "el PP cuente con una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario".

Su objetivo, insiste la secretaria general del PP, es que Núñez Feijóo "sea el presidente de todos los españoles y cuente con amplio respaldo parlamentario".

[[H3:La falsa distancia del PSOE con Bildu]]

Por otra parte, Gamarra no se cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE quieran marcar ahora distancias con Bildu, porque "los hechos están ahí" y su relación con esa formación "no se puede borrar en dos minutos". "A estas alturas lo que puedan decir no tiene credibilidad porque los hechos están ahí: Hoy Bildu está más fuerte que nunca, y las urnas lo han demostrado, por el blanqueamiento que le ha hecho el PSOE con Pedro Sánchez al frente", ha dicho.

Y se ha mostrado convencida de que los españoles ya tienen "muy calado" a Sánchez y, sobre todo, en lo que tiene que ver con su relación con Bildu y su "ausencia absoluta" de líneas rojas a la hora de apoyarse en ellos si los necesita.

De hecho, ha proseguido, su planteamiento de cara a las próximas elecciones generales no es el de ganar sino el de reeditar un gobierno frankestein en el que Bildu volverá a tener protagonismo, ha aseverado.