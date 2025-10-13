El gerente de Bildu del Ayuntamiento de Pamplona da positivo en un control de alcoholemia

El gerente del Ayuntamiento de Pamplona, Íñigo Anaut Peña, ha dado positivo en un control de alcoholemia efectuado por la Policía Municipal de Pamplona. Los niveles de alcohol detectados han sido tan elevados que los agentes han trasladado las diligencias al juzgado de instrucción, al considerar los hechos un delito contra la seguridad del tráfico, ya que el gerente de Joseba Asirón (EH Bildu) superó la tasa de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, límite establecido para que una infracción pase de ser administrativa a ser penal.

Anaut, uno de los cargos de máxima responsabilidad del consistorio pamplonés, fue nombrado directamente por el alcalde Joseba Asirón (EH Bildu) y es uno de sus hombres de confianza, tanto dentro del Ayuntamiento como en el entorno político de la coalición abertzale, recuerda Navarra.com.

Los hechos ocurrieron este pasado fin de semana durante un control rutinario en el barrio de la Rochapea sobre las 0.25 horas del viernes al sábado. Anaut dio positivo con una tasa por encima de los 0.60 y ahora tendrá que enfrentarse a un juicio por un delito al haber conducido borracho y haber puesto en riesgo al resto de conductores y peatones de la ciudad.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha reclamado la dimisión inmediata Anaut. “La ciudadanía de Pamplona merece que los cargos directivos sean un ejemplo de integridad y respeto a la ley”, ha señalado.

El SPPME ha subrayado que “resulta inadmisible que una persona con máxima responsabilidad en la gestión municipal se salte las normas que está obligada a cumplir y hacer cumplir”. Además, ha exigido que EH Bildu y el equipo de gobierno municipal asuman su responsabilidad política, recordando que la coalición abertzale “en reiteradas ocasiones ha exigido ejemplaridad a los trabajadores públicos y ha señalado a la Policía Municipal por cuestiones mucho menores”.