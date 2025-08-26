El Gobierno afea las medidas de Feijóo para prevenir incendios y se olvida de la responsabilidad estatal

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha rechazado las 50 medidas de Alberto Núñez Feijóo para prevenir el impacto de los incendios y ha desdeñado la propuesta estrella y necesaria de los populares que busca potenciar un registro con los pirómanos con antecedentes penales que deberán llevar pulseras geolocalizadas para controlar su actividad.

Sin un respiro en el conflicto político, López ha recordado que los presidentes de las comunidades autónomas son las personas que "deberían haber tenido pulseras para saber donde estaban" ante el impacto de los incendios forestales en el mes de agosto. Para el representante socialista, los populares, obviando la responsabilidad estatal, son las personas que "han agravado los problemas".

"No voy a decir lo que dijo alguien el otro día, de que pulsera debían haber tenido algunos para saber dónde estaban... Mejor asumir las responsabilidades que tiene cada uno", ha comentado López, en referencia a las medidas de Núñez Feijóo para prevenir la llegada de las llamas.

El Gobierno critica las medidas de Feijóo y las comparecencias de sus representantes

Ante las demandas del PP para reclamar las explicaciones pertinentes a diversos ministros del Ejecutivo, que desfilarán tanto por el Congreso como por el Senado, Patxi López ha criticado que los responsables políticos tengan que dar explicaciones en los diversos organismos.

"¿Se toman a cachondeo el Senado?..."Nosotros no estamos para jugar a seguir alimentando el ruido y nos vamos a oponer", ha zanjado el representante socialista.

Por su parte la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha bromeado sin ningún atisbo de seriedad sobre la lucha contra los pirómanos, aseverando que es necesario "un registro de negacionistas climáticos".

En la misma línea, ha recordado la propuesta de Pedro Sánchez con su pacto de Estado del medioambiente y ha sentenciado que España afronta "las consecuencias de la falta de prevención, las condiciones laborales o las políticas" que se han realizado para contrarrestar los fuegos en las zonas forestales.