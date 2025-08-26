El Ejército Español potencia sus recursos en el Este gracias a la impresión 3D

El ejército español continúa reforzando sus capacidades, liderazgo e innovación tecnológica en Eslovaquia, como nación marco al frente de la Brigada Multinacional de la OTAN en el país (MN BDE TF SVK). El ejemplo más reciente de este compromiso ha sido la puesta en práctica del sistema Prometeo, una herramienta basada en técnicas de impresión 3D, que permite fabricar repuestos y componentes militares directamente en las zonas de despliegue. Un avance que reduce significativamente los plazos de suministro y proporciona unamayor autonomía logística a las fuerzas presentes en el terreno.

Prometeo representa un paso más en el proceso de modernización de los medios y procedimientos logísticos de las Fuerzas Armadas. Este desarrollo innovador refuerza la protección del flanco oriental de la Alianza Atlántica y, gracias a la cooperación conjunta de varios contingentes, incluido el país anfitrión, contribuye a fortalecer la cohesión de la Brigada Multinacional.

Implementación del sistema Prometeo

En este ocasión, el sistema Prometeo ha sido operado por personal del Elemento Nacional de Apoyo español en la base militar de Camp Kosova. Su implementación supone un gran avance para el sostenimiento militar, ya que permite elaborar piezas y repuestos esenciales para el mantenimiento y reparación de armamento, así como de vehículos y equipos. Se trata de una tecnología pensada especialmente para reducir los periodos de suministro en escenarios bélicos de alta intensidad.

Componentes para Dron FPV fabricados por sistema Prometeo EMAD

El procedimiento de Prometeo comienza con el diseño digital de la pieza necesaria, seguido de la elaboración de un prototipo rápido en polímeros, y finalmente, la fabricación del componente en plásticos de alta resistencia o, incluso, en metales. según las necesidades operativas. Tal y como ha informado el Estado Mayor de la Defensa, en las pruebas llevadas a cabo en Eslovaquia se han fabricado desde piezas para fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, hasta repuestos para vehículos de combate, visores nocturnos y drones.

Presencia importante en Eslovaquia

La presencia de la OTAN en Eslovaquia es un elemento clave dentro de la estrategia de disuasión frente a la amenaza rusa. En este contexto, España como líder de la Brigada desplegada en el país, desempeña un papel fundamental, reforzando la seguridad del terreno y garantizando la cohesión de las diferentes fuerzas de la Alianza.

La introducción y uso de sistemas tecnológicos como Prometeo no solo incrementan la eficacia de la misión, sino que también ponen de manifiesto el compromiso del ejército español por optimizar e incrementar los recursos militares dedicados a la defensa colectiva.