El Gobierno y Canarias se dan diez días para cerrar un texto para el reparto extraordinario de menores migrantes

El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España se han reunido esta mañana en una "reunión urgente" para analizar el borrador de Decreto Ley sobre el reparto extraordinario de menores migrantes no acompañados, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa España y, principalmente, el archipiélago canario.

La reunión ha tenido lugar después de que el pasado martes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pidiese vía telefónica al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tener una reunión con carácter "urgente" para analizar el estado del Decreto Ley, elaborado por el Gobierno canario, con una distribución extraordinaria de los menores migrantes no acompañados en el territorio español.

Ambas instituciones se dan 10 días para sacar adelante la ley

El Ejecutivo autonómico y estatal han logrado cerrar "un principio de acuerdo" para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre comunidades que, según el Ejecutivo canario, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta, sin cambiar la ley de extranjería.

En este sentido, ambos Gobiernos han acarodado presentar en diez días una propuesta normativa para la distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, para aliviar la situación de colapso que viven los sistemas de protección del archipiélago y también de Ceuta.

"En esta reunión gemos aprobado una especie de calendario de actuación para las próximas semanas, para buscar un mecanismo que dé respuesta al fenómeno migratorio en Canarias en la atención a los Menores Extranjeros no Acompañados", ha argumentado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática tras el encuentro con Clavijo.

Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo se reúnen para abordar el tema de la inmigración en las islas Rodrigo Jimenez Agencia EFE

Sin embargo, el presidente Canario ha asegurado que, pese a que la primera solución al problema pase por la aprobación de este primer acuerdo, él no renuncia a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, al igual que tampoco lo hace el Gobierno de España, tal y como ha declarado el ministro Torres en el programa 'Al Rojo Vivo' de laSexta, minutos después de que finalizase la reunión.

"Nuestra prioridad es la modificacion del artículo 35 de la Ley de Extranjería", ha asegurado Torres, quién ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando para conseguir tal reforma legal.

Clavijo celebra que haya "plazos concretos", aunque reconoce que "ser optimista cada vez es más difícil"

El presidente autonómico ha celebrado que ambos hayan quedado en "plazos concretos", ya que "siempre da confianza" para conseguir un texto pactado, y que luego sea sometido a los informes jurídicos pertinentes para, después, buscar el apoyo de los grupos políticos del Congreso. "Bien sea para la convalidación de ese Decreto Ley, que es lo que nosotros deseamos y creemos que es más inmediato, bien sea para la figura jurídica oportuna que se acuerde", ha señalado Clavijo.

Según Clavijo, el Gobierno ha encontrado "algunos matices" a su propuesta, motivo por el que han quedado en que en los próximos 10 días, los servicios jurídicos de ambas partes "van a tener un texto cerrado", que podrá ser sometido al estudio de la Abogacía del Estado "o incluso al Consejo de Estado".

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha reconocido que, en el texto presentado por Clavijo, "hay cosas que se tienen que modificar por seguridad jurídica", mientras ha sostenido que, una vez modificadas, se tendrá que decidir si la norma se aprueba por Decreto Ley, proposición de ley, o por alguna otra forma legal. No obstante, lo que ha remarcado es que "sea como sea, tendrá que aprobarse en el Congreso de los Diputados".

Por su parte, el presidente autonómico, tras ser preguntado por las expectativas de que esta nueva iniciativa salga adelante, ha reconocido que, "después de tanto tiempo, ser optimista es cada vez más difícil", mientras que Torres ha acusado de haber llegado a esta situación a los populares, afirmando que "el PP ha estado permanentemente en el 'no'", en referencia a las declaraciones del portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, que ha asegurado que "si no hay financiación" en el nuevo texto pactado entre el Gobierno y Canarias, no lo apoyarán.

El Gobierno confirma su compromiso en la aprobación de la Ley

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el Gobierno va a seguir trabajando en sacar la Ley adelante, a sabiendas de que "el Partido Popular se va a negar a apoyarla".

En la misma dirección ha apuntado también el presidente canario, que ha reconocido que, en su opinión, "el Gobierno puede hacer más" de lo que está haciendo, pero ha culpado al PP de la situación actual, ya que "está poniendo trabas" al negarse a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

"Yo desearía que el PP lo apoyase(el texto nuevo texto presentado), más allá de que el artículo 35 se modificase, que sería lo deseable", ha espetado Clavijo, que ha argumentado que "lo que es evidente es que la voluntariedad de las Comunidades Autónomas no funciona, porque hay territorios que no acoge a los menores".

Por su parte, el ministro Torres ha confirmado que próximamente el Gobierno celebrará "una Conferencia Sectorial", con Sira Rego como ministra de Infancia, "con todas las Comunidades Autónomas" para "aliviar la situación de los menores".

"Soy canario y conozco bien la situación de Canarias. No puede haber centros en un territorio en los que los menores estén acinados", ha sentenciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática para justificar la necesidad de encontrar una solución "urgente e inmediata" al problema migratorio en todo el territorio y, en concreto, en Canarias, "por cuestiones de humanidad y de justicia".