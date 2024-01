El Gobierno cierra filas con Teresa Ribera tras cargar contra García-Castellón

El Gobierno cierra filas con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, después de que emprendiera una batalla contra el juez encargado del "caso Tsunami", Manuel García Castellón, a pesar de que en Moncloa si salieran a rebajar sus palabras poco después.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insinuó que la decisión del expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, de mantener su imputación por terrorismo tenía un objetivo. "Hay algunas personas en el poder judicial con querencia a pronunciarse en una sola dirección", aseguró en una entrevista en TVE. Aseguró, además, que "nos tiene acostumbrados a que siempre se incline hacia esta misma dirección" y le acusó de tener una "implicación política importante" que suele "salir a colación en momentos políticos sensibles". Se refería al momento en el que los socios del Gobierno tratan de blindar la vuelta de Puigdemont a España en la ley de amnistía.

Unas palabras que el Ejecutivo tan solo desinflamó asegurando que "respeta todas las decisiones judiciales, aunque no las comparta". Un día después, en la convención socialista en La Coruña, el Ejecutivo no ha desautorizado a la ministra, sino que ha cerrado filas con ella. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mantenido la misma línea y ha asegurado que "con independencia de que sus decisiones puedan gustar más o menos", el Ejecutivo "siempre es respetuoso" con el Poder Judicial. Preguntada por si la vicepresidenta "se equivocó", la ministra portavoz aseguró que la vicepresidenta "intentó trasladar" la posición que el Ejecutivo ha mantenido "desde el primer día". "A veces, ciertamente, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, como a cualquier ciudadano, algún tipo de resolución judicial, pero el respeto prevalece por encima de todo", ha incidido la también titular de Educación. El portavoz del PSOE, Patxi López también ha defendido a la vicepresidenta y asegura que "algunos" no "han entendido bien" lo que dijo la vicepresidenta.

Ayer también salió el ministro de Agricultura, Luis Planas, a defender a la vicepresidenta Ribera y a poner por encima "el respeto" a la Justicia. En sus palabras, el Gobierno "respeta plenamente" la actuación judicial del magistrado de la Audiencia Nacional. Manifestó que la actuación de un juez, "como la de cualquier miembro del poder judicial", está "sometida a reglas y procedimientos" que el Gobierno de España, ha insistido, "respeta plenamente".