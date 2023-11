El Gobierno pasa al ataque con Ayuso tras el "veto" en el AVE: "Más gestión y menos ocurrencias"

Nueva guerra total entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Esta vez, a cuenta de la inauguración del proyecto ferroviario de este miércoles de Madrid a Asturias. El Ejecutivo no ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso al acto al que si acudirán el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes de Castilla y León y de Asturias, Alfonso Fernández Mañueco y Adrián Barbón, respectivamente.

El Gobierno se apresuró ayer a cerrar la polémica asegurando desde el Ministerio de Transportes que se trata de una ampliación de la línea ya existente hasta Castilla y León, por lo cual solo se invita a los presidentes de las comunidades donde se "inaugura algo", y en este caso sería Castilla y León y Asturias. Sin embargo, la respuesta no ha sido aceptada por la Comunidad de Madrid y la propia Ayuso aseguró que Sánchez pretende que "Madrid se rinda por sed". La ruptura de relaciones es nítida y la Comunidad no invitará al Ejecutivo en lo sucesivo a sus actos oficiales.

Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría, fue cuestionada por el asunto, entre otros, y contestó con un "primero vamos a lo serio", dejando claro que el Ejecutivo minimiza la repercusión de la ofrenda que la presidenta de la Comunidad si ve. La portavoz del Ejecutivo atribuyó la polémica con Ayuso a su "inusitado interés de ocupar foco mediático" y pasó a cargar contra la presidenta madrileña. "Sería interesante que ese espacio lo ocupara explicando a los madrileños y madrileñas sus políticas, no ciertas ocurrencias", afirmó desde la mesa del Consejo de Ministros.

En el Ejecutivo piden a la presidenta de la Comunidad de Madrid que centre "sus esfuerzos y su tiempo" en explicar "a los madrileños sus políticas" y atribuyen a los dardos contra el Gobierno que "seguramente" no lo quiere hacer para no explicar "la subida del precio de los comedores escolares" o "la reforma de la puerta de atrás de la ley LGTBI y el aumento de las listas de espera". Piden a la presidenta "más gestión y menos ocurrencias".

No fueron las únicas respuestas del Ejecutivo al PP en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz gubernamental reprochó a los populares los "insultos y exabruptos" por parte de Ayuso y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y aseguró que en su Ejecutivo no van a "alimentar a la sociedad con esta fruta podrida", en relación al polémico "me gusta la fruta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sesión de investidura de Pedro Sánchez.