Un grupo de agricultores se enfrenta a la policía en Zaragoza y anima a arrojar a los agentes a un foso

Cientos de agricultores han cortado este viernes el acceso a la sede de las Cortes de Aragón y han protagonizado enfrentamientos con miembros del cuerpo policial.

Cerco al palacio

Al margen de las asociaciones agrarias y en continuación con las protestas agrícolas que están teniendo lugar en toda España y en Europa, cerca de 600 agricultores se reunieron esta mañana en Zaragoza para pedir mejoras laborales. Esta manifestación se ha dado mientras tenía lugar en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, una sesión de control al Gobierno.

El grupo de manifestantes tomó el parque que rodea el palacio, así como el puente que da acceso a la puerta principal del edificio parlamentario. Allí tenido lugar enfrentamientos con la Unidad de Intervención de la Policía Nacional que acudió para reabrir el paso hacia el edificio. Durante las confrontaciones, algunos agricultores empujaron e incluso agredieron a miembros de la policía para intentar acceder al recinto.

Tras más de cuatro horas a las puertas del Palacio de la Aljafería, la protesta se trasladó al centro de Zaragoza, lo que permitió que una representación de los manifestantes accediera al edificio y registrara un documento en las Cortes con sus demandas.

Uno de los participantes tuvo que ser trasladado en ambulancia, y varios policías han sufrido empujones, lanzamiento de objetos (probablemente frutas, según ha indicado EuropaPress) y agresiones con varas largas.

En uno de los vídeos difundido a través de redes sociales, se puede observar cómo algunos agricultores se traban con miembros de la Policía Nacional en el pretil del puente que da acceso al palacio y tiene bajo él un foso defensivo. En este momento, algún manifestante animó a arrojar a los agentes al grito de "al río, al río con ellos" y "dale, dale que sí".

Las reclamaciones

Rubén Blanco, en representación del grupo de agricultores, declaró a los medio que su objetivo era que los diputados escuchasen las reclamaciones del sector "de viva voz". Esta protesta fue secundada ajena a las organizaciones agrarias. El representante ha declarado que lamentan el incidente, pero atribuyen el error a que la Policía cargase contra ellos, ya que, según sus palabras, solo intentaban negociar el acceso al edificio, pero "la gente al final se ha puesto nerviosa" y ha roto el cordón policial.

Rubén Blanco ha insistido en que el propósito era trasladar sus demandas a las Cortes, no "pedir limosna", y ha acusado a los políticos de no querer "dar la cara", ya que no han conseguido finalmente reunirse con el consejero de Agricultura, Ángel Samper, ni con ningún representante de la Mesa o de los grupos.

El representante ha acusado al Gobierno de Aragón de no poner en marcha medidas que le competen, a pesar de estar recibiendo demandas por parte de las movilizaciones, y ha expresado que se sienten "engañados". Además, según ha informado EFE, ha asegurado que mantendrán las movilizaciones con tractoradas hasta que atiendan sus reclamaciones y que pretenden crear una plataforma, al margen de las organizaciones agrarias, que reúna a los agricultores que se están manifestando.