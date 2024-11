Guardias civiles a Marlaska: "Nos menosprecia al retirarnos las competencias de seguridad ciudadana en pueblos de Valencia"

"El desprecio del gobierno hacia los guardias civiles de a pie no tiene precedentes, ayuda aceptamos toda la que exista, pero que nos retiren la competencia lo consideramos un menosprecio inadmisible".

A través de un duro comunicado, la AUGC señala que "la noticia que hemos recibido en el día de hoy nos ha dejado hundidos, sí, esa es la palabra. Los guardias civiles llevamos desde el pasado martes, sin descansar, dándolo todo, doblando turnos, auxiliando a todo necesitado y todo ello muchas veces a escondidas, ya que para ir a ayudar hemos tenido que ir en nuestro tiempo libre porque no teníamos autorización de nuestros jefes".

"Estamos destrozados por los acontecimientos y muy cansados --añade--, tanto físicamente como anímicamente.

Ante la incompetencia de algunos mandos, que no han sabido gestionar esta situación, ningún agente entendía nada, falta de organización, prohibición de trabajar voluntarios, patrullas sin salir de base, hirviéndole la sangre al escuchar por transmisiones como las patrullas estaban desbordadas y pedían refuerzos que nunca llegaban. Nadie ha entendido la inacción de estos mandos".

Y se refieren al meollo del asunto: "En el día de hoy, nuestro ministro Marlaska en connivencia con el DAO de la Guardia Civil, ha decidido ceder de forma provisional, parte de la demarcación policial de la Guardia Civil afectada por la DANA. No

quiere decir que han decidido que el Cuerpo de Policía Nacional, se desplace para ayudar ante el tremendo desastre natural, no, ni mucho menos, toda ayuda es bien recibida. Le han cedido la totalidad de la seguridad ciudadana, eso quiere decir que la Guardia Civil no patrulla por esos pueblos, no acude a llamadas, no actúa. Nos han quitado cualquier competencia y se la han otorgado al CNP. Las localidades donde perdemos la competencia son Benetúser, Sedaví, Massanasa, Alfafar, Aldaia, La Torre y Horno Alcedo".

"Esto hecho sin precedentes, del ministro Marlaska, nos ha dejado desmoralizados, nos sentimos totalmente despreciados y ya os digo que no es justo. Como toda España ha podido apreciar, nadie entiende nada, nadie. Los políticos no han estado a la altura, no sé exactamente quién tiene la culpa, ni quién es el responsable, pero el retraso de solicitar los medios adecuados ha sido horrible. Tenemos 88.000 guardias civiles en España, 150.000 soldados, 80.000 policías nacionales, etcétera".