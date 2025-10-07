El PP ya habla de una posible imputación a Sánchez: “¿Se someterán a la Justicia?”

Al paso del último informe de la UCO, el PP vira toda su estrategia hacia la corrupción. Martillo pilón. En el Senado, sesión de control al Gobierno, la portavoz Alicia García ha esbozado en la tarde de hoy la posibilidad de que el presidente del Gobierno. acabe involucrado en una de las tantas causas judiciales que le rodean. “Si Pedro Sánchez termina investigado, ¿qué harán? ¿Se someterán a la Justicia o seguirán dinamitando la democracia?”, le ha preguntado a Félix Bolaños.

Silencio en la bancada ministerial. La directriz es achacar todo a bulos y falsedades de la derecha y la ultraderecha. Fango y fachosfera. Sobre los pagos en metálico al que fue secretario de Organización, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García Izaguirre, Moncloa defiende: “Lo más importante es que demuestra que no hay financiación ilegal, que todo está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Y hay que recordar que pagar dinero en metálico no es ilegal ni es irregular”. Palabras de Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros.

No obstante, en las filas del PP han olido el miedo y no piensan dejar de apretar. “Mientras millones de españoles cuentan cada euro para pagar la hipoteca o la luz”, García ha reprochado a los socialistas: “Ustedes reparten sobres y protegen a un presidente acabado”. En Ferraz, ha denunciado, “entraban bolsas de basura con dinero y salían sobres con el sello del PSOE, incluso para pagar la prostitución; dinero fuera de la contabilidad oficial”.

Para la dirigente popular, todos los indicios apuntan al mismo delito: “Si no hay recibos ni justificantes, hay contabilidad B y financiación ilegal”. En su turno, ha recalcado que el sanchismo: “Ha pasado de la chistorra como símbolo a los chorizos como sistema”. Al titular de Justicia lo ha sometido a un breve interrogatorio tipo test: “¿Puede asegurar ante esta Cámara que Pedro Sánchez no recibió dinero de la trama? ¿Puede asegurar que el PSOE no se financió ilegalmente?”.

Después, le ha exigido que dé explicaciones sobre los pagos en sobres del PSOE a sus dirigentes. “Han convertido el partido del puño y la rosa en el partido de la chistorra y las mordidas”. El otro flanco por el que ha atacado: Begoña Gómez. “Si no fuera la mujer del presidente no tendría cátedra sin licenciatura y nadie la habría financiado”, ha sintetizado.

A lo que dijo Bolaños, de que se sentaría en el banquillo por ser la mujer del presidente, ha replicado: “Lo hará porque usó ser la mujer de”. De haber sido anónima, ha subrayado, “no tendría cátedra sin licenciatura, nadie le habría financiado y no habría firmado cartas para su socio Barrabés ni mediado en rescates millonarios”.