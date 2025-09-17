El hermano de Sánchez a un paso del banquillo: la Audiencia Provincial notificará su decisión el 23 de septiembre

El caso del hermano del presidente del Gobierno, David Pérez Castejón, se acerca al banquillo de los imputados, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz, comenzase el pasado lunes a analizar los presuntos indicios delictivos de las once personas implicadas en el caso.

Con el sobresalto facilitado por El Debate, que señala que el hermano del líder de los socialistas residió en Moncloa mientras declaraba su patrimonio en Portugal, los magistrados tomarán una decisión sobre la responsabilidad de David Sánchez y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, acusados de varios delitos relacionados con el tráfico de influencias y la prevaricación en el proceso de elección de Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. Un sitio que en su declaración ante la jueza Biedma el pasado mes de abril no supo localizar.

Si no se producen sorpresas y los magistrados refrendan la decisión de la jueza Beatriz Biedma, el familiar de Pedro Sánchez y el representante socialista, Miguel Ángel Gallardo, tendrán que declarar ante la Audiencia Provincial, ya que el secretario general de la facción extremeña no cuenta con su aforamiento, desde la apertura de diligencias contra su persona. En el caso de que se produzca un cambio en el veredicto de los once investigados, la causa penal quedaría paralizada.

Al promover una única resolución para todos los implicados en la trama, los magistrados dilatarán hasta el martes de la semana que viene su decisión. Sin declaraciones del hermano de Pedro Sánchez ante los medios de comunicación, el representante socialista, Gallardo, se ha mostrado tranquilo y ha señalado que confía en el sistema judicial. En su intervención ha señalado que independientemente de la decisión de los magistrados, la defensa no cambiará su rumbo.