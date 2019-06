Iglesias no concibe investir a Sánchez sin acordar una coalición

Tras reunirse en Zarzuela con el Rey, dentro de la ronda de contactos de cara a la probable sesión de investidura de Pedro Sánchez, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a poner como condición la conformación de un Ejecutivo de coalición entre los socialistas y el partido morado.

“No concibo que Sánchez vaya a ir a una investidura sin tener cerrados los acuerdos”, ha asegurado Iglesias. De cara a esa proceso negociador, el líder de Podemos ha señalado dos fases diferenciadas: “Lo primero no es hablar de ministros y ministras. Lo primero es el programa y después, los equipos. Nosotros no pondremos ningún veto y estoy seguro de que el PSOE no nos pondrá ningún veto”.

Respecto a las medidas programáticas que buscarán arrancar al PSOE, Iglesias ha trasladado al Rey cuatro ejes con medidas urgentes para crear empleo, acabar con la precariedad y potenciar la justicia fiscal. Una nueva subida del Salario Mínimo, la supresión de la reforma laboral, la subida del IRPF para las rentas altas y la creación de impuestos a la banca y a las transacciones financieras son algunas de las propuestas concretas que pondrá Iglesias encima de la mesa. Para la cristalización de los posibles acuerdos, sin embargo, ha augurado que el camino será largo: “El proceso quizá sea lento, será un proceso negociador con muchas semanas de presiones, de días históricos y noticias sin precedentes”

Iglesias, que ha reconocido que no existe interlocución con Sánchez desde hace casi dos semanas, ha lamentado que el presidente en funciones y el PSOE estén tratando de recabar el “sí” de Ciudadanos de cara a la investidura: “Que está buscando el apoyo de Rivera es evidente. Lo que parece evidente es que no lo está encontrando y que Rivera apuesta por un camino diferente”.

Su comparecencia ante los medios en el Congreso ha sido la primera aparición pública que protagoniza tras acometer la reestructuración de la dirección del partido morado, con el relevo de Pablo Echenique de la Secretaría de Organización y su sustitución por Albert Rodríguez. Preguntado a este respecto, el líder del partido ha querido defender la necesidad de que existe “rotación” en un cargo, como el de secretario de Organización, que implica mucho desgaste al tiempo que ha puesto en valor el papel que el propio Echenique desempeñará a partir de ahora como responsable de los acuerdos en todo el país: “Pablo va a ser crucial en una tarea que le encomendará el Consejo Ciudadano, en la acción de Gobierno y negociaciones”.