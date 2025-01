El PP se inclina por no apoyar el decreto "ómnibus" del Gobierno

El Gobierno se enfrenta hoy al primer examen parlamentario, el cuál puede dar buena cuenta del estado de debilidad o fortaleza con el que inicia Pedro Sánchez el año. Una primera prueba antes de iniciar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que los socios ven lejanos. El Congreso debe convalidar o rechazar tres reales decretos: el impuesto a energéticas, el de la jubilación parcial y el denominado 'ómnibus", de medidas económicas y sociales. De los tres reales decretos leyes, el denominado decreto 'ómnibus'-que recoge desde la subida de pensiones a las ayudas al transporte- es el que genera más incertidumbre, ya que parece asegurado tanto el rechazo del gravamen energético como la convalidación de la compatibilidad entre trabajo y pensión.

A estas horas, el Gobierno tan solo tiene garantizado sacar adelante uno de tres decretos, el referente a las pensiones. El Gobierno da por perdido el gravamen a las energéticas al no contar con los votos del PNV y Junts. Un decreto de vital importancia puesto que de ahí han condicionado algunos socios la posterior negociación presupuestaria, como Podemos. Queda pendientee el referente a la revalorización de las pensiones, las ayudas a la Dana, a la Palma o al transporte público, el decreto "ómnibus". Ayer, toda las energías del Gobierno se centralizaban en conseguir el apoyo de los populares para salvar el decreto y huir de una segunda derrota hoy en el pleno del Congreso dado que perdió toda esperanza de lograr el apoyo de Junts después de su última reunión con Puigdemont para reconducir las relaciones.

A estas horas, después de un secretismo total en las filas populares, durante el PP se inclina por no apoyar el real decreto ley de medidas sociales y económicas "ómnibus", según confirman a LA RAZÓN fuentes populares. Los populares habían mantenido la incógnita durante todo el día de ayer con el objetivo de "no dar pistas" al Gobierno y visibilizar así la precaria mayoría del Gobierno. Los populares recuerdan una frase del propio Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. "Cuando le fallen sus socios, no me busque". Y es que el Ejecutivo había señalado directamente este martes a los populares, asegurando que habían iniciado negociaciones de última hora con ellos. Algo que el PP negó tajantemente. De hecho, entonces, ya se recomendaba al Gobierno que se "centrara" en conseguir el apoyo de sus socios.